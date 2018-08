Paolo Maldini revient à l'AC Milan «Home sweet home»

Paolo Maldini, la légende vivante de l'AC Milan avec lequel il a fait toute sa carrière de joueur, retourne au club qui l'a fait roi comme directeur du développement stratégique sportif, a annoncé la formation lombarde, dimanche sur son site Internet.

"L'expérience et le leadership de Paolo seront d'une grande utilité pour le club, tout comme sa passion et son énergie", s'est félicité Paolo Scaroni, président du club milanais, en officialisant le retour de celui qui a remporté 26 trophées en 25 ans de carrière sous le maillot "Rossonero" (647 matches de Serie A (1985-2009), dont 419 avec le brassard de capitaine).

Maldini a débuté à 16 ans, en 1985, dans l'équipe première de l'AC Milan, avec laquelle il a conquis sept "Scudetti" (titres de champion d'Italie) et cinq Ligues des champions en huit participations à une finale de C1, un record qu'il partage avec Francesco Gento.

Il a aussi joué 126 fois en équipe nationale avec laquelle il a été finaliste du Mondial-1994 et de l'Euro-2000.

L'AC Milan est en pleine restructuration après un bref passage l'an dernier dans les mains d'un consortium chinois et sa reprise au début de l'été par le fonds américain Elliott.

Il n'a pas réussi à se qualifier pour la Champions League cette saison, où il devra se contenter de l'Europa League.

"La nomination (de Maldini) est un autre signe de l'engagement d'Elliott (le fonds d'investissement américain propriétaire du club) à bâtir une base solide pour un succès à long terme", a souligné M. Scaroni. "Cela prendra du temps, mais nous avons des objectifs ambitieux et l'arrivée de Paolo est un pas important vers le retour au grand Milan", a-t-il ajouté.

Le grand retour de Maldini a été précédé il y a 10 jours de celui de l'ancien international brésilien Leonardo, ancien joueur puis entraîneur du club, nommé directeur technique.

Et le club a recruté cette semaine l'attaquant argentin Gonzalo Higuain et le défenseur italien Mattia Caldara, repris à la Juventus qui récupère en échange le défenseur central Leonardo Bonucci, auteur d'une saison mi-figue mi-raisin à Milan.

Avant Paolo Maldini, le club a aussi vu évoluer son père Cesare, capitaine de l'équipe lors de la première Coupe des champions en 1963. Le N.3 qu'ils portaient tous les deux a été retiré de la liste des maillots, et ne pourra être porté que par de futurs Maldini.