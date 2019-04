Paire s’adjuge le 35ème GP Hassan II de tennis

Le rideau est tombé sur la 35e édition du Grand Prix Hassan II de tennis organisée par le Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) et remportée par le Français Benoit Paire. Une édition qui a connu un franc succès sur tous les plans, et ce de l’avis des spécialistes et visiteurs qui ont suivi cet événement sportif.

Dotée de 560.000 euros, l’édition 2019 a connu la participation de raquettes de renom, telles que l’Allemand Alexander Zverev, 3e ATP, éliminé prématurément par l’Espagnol Munar, les Français Gilles Simon, Jo Wilfried Tsonga, demi- finalistes et bien évidemment le vainqueur Benoit Paire. Les organisateurs se félicitent de la présence du troisième joueur mondial et celle de tennismen classés dans le Top 70 mondial.

A ce sujet, Aziz Tifnouti, président du RTCMA, nous a déclaré que les membres du comité sont très contents de la réussite de cette 35e édition considérée comme un master, tant par la participation de joueurs dotés de grandes qualités tennistiques que par la présence du public qui a dépassé, selon lui, toutes les attentes. Et d’ajouter que l’ensemble des personnalités présentes lors de la finale, satisfaites des réalisations du club et de l’organisation, ont promis d’apporter leur soutien au comité pour l’aménagement et l’agrandissement du court central, ce qui promet une meilleure édition l’année prochaine. Il a également tenu à remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette édition.

Pour ce qui est de la finale, Benoit Paire n’a pas rencontré de grandes difficultés pour venir à bout du tenant du titre l’Espagnol Pablo Andujar par deux sets à zéro, (6/2, 6/3).

Au terme de la rencontre, le Français a déclaré qu’il s’attendait à un match difficile puisqu’Andujar l’avait battu il y a deux semaines, qu’il était content de sa prestation et de toute sa semaine à Marrakech, que ce deuxième titre de sa carrière va le motiver davantage pour faire mieux et qu’il serait content de revenir lors de la prochaine édition. De son côté, Andujar s’est dit content malgré la défaite, ajoutant qu’il a fait de bons matchs pendant les deux dernières semaines et qu’il va tenter de progresser dans le classement en vue de remporter des titres.