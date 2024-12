Ouverture de la 6ème édition du Forum International du Tourisme à Meknès

La 6ème édition du Forum International du Tourisme à Meknès (FITAM) s'est ouverte, mardi dans la capitale ismaélienne, sous le signe "Investissement et animation touristique : Perspectives pour la région".



Cette édition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est l'occasion de braquer les projecteurs sur l'offre touristique de Meknès pour plus de visibilité, le repositionnement de ses produits et les enjeux de réinventer un autre tourisme en phase avec les valeurs, les tendances des marchés et les politiques publiques nationales.



Dans une déclaration à la MAP, Jamal Taza, président l'association Grand Ismailia, co-organisatrice du forum, a indiqué que la thématique du cette sixième édition rime avec le contexte géopolitique de mondial et régional et intervient dans le sillage de l'organisation du Maroc avec l'Espagne et le Portugal de la Coupe du monde 2030, ajoutant que Meknès se veut un haut lieu de culture et d'histoire.



Il a formé le vœu que le 6ème FITAM soit un vecteur au nouvel élan imprimé au tourisme régional.



De son côté, le président du Conseil régional du Tourisme à Fès-Meknès, Ahmed Sentissi a souligné l'importance de cette journée qui constitue l'occasion de faire découvrir les atouts touristiques de la région et de Meknès, la ville impériale, aux participants dont des tours opérateurs de plusieurs pays européens et du Sénégal.



La région dispose de deux villes impériales, Fès et Meknès, et totalise près de 40% des monuments historiques que compte le Royaume, a fait savoir le responsable régional, notant que le FITAM est une plateforme majeure pour faire connaître ces potentialités y compris la richesse de l'arrière pays de la région.



Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère sénégalais du Tourisme et de l'Artisanat, Tierno Mademba Gaye s'est dit heureux de prendre part à cette 6ème édition du FITAM, ajoutant que cette initiative est une illustration des liens séculaires et de fraternité qui lient le Maroc et le Sénégal et de la détermination des deux pays de promouvoir leurs secteurs touristiques respectifs à travers l'échange des expériences et des bonnes pratiques.



Co-organisé par les conseils régional et préfectoral du tourisme, l'Association "Grand Ismailia" et d'autres partenaires, le Forum se veut une initiative stratégique dédiée à l’exploration des opportunités d’investissement et au renforcement de l’attractivité touristique de la région Fès-Meknès.



Il s'agit aussi de de mettre en lumière les opportunités d’investissement, de favoriser les partenariats public-privé, et de renforcer la promotion d’une animation touristique durable et innovante, en phase avec les nouvelles tendances du tourisme mondial.



Le FITAM tend à devenir un tremplin vers un avenir où Meknès devient une destination phare, alliant tradition, modernité, et développement économique.



Programmée et adaptée aux mutations touristiques régionales, nationales et mondiales, cette édition intervient, selon les organisateurs, "en plein mouvance gouvernementale et professionnelle locale et nationale pour accueillir deux grands rendez-vous sportifs internationaux et la mise en place par l’Etat de mesures encourageantes de développement touristique régional".



Plusieurs axes seront au cœur de ce forum, notamment la présentation du programme "Cap Hospitality", "L’importance de l’environnement touristique dans l’amélioration de l’expérience du touriste", "l’animation : outil de confirmation du positionnement touristique". Des visites à des sites historiques sont également au programme.