Ouverture d’ une enquête judiciaire suite à la séquestration de ressortissants marocains par des bandes criminelles au Myanmar

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire, confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), suite à la séquestration de ressortissants marocains par des bandes criminelles opérant au Myanmar, dans les zones frontalières avec la Thaïlande.

Le Procureur général du Roi a indiqué, mercredi dans un communiqué, que certaines victimes et familles de victimes ont été auditionnées dans ce cadre, notamment celles ayant déposé des plaintes.

Les résultats de l’enquête préliminaire ont révélé qu’il s’agit de réseaux criminels spécialisés dans la traite d’êtres humains qui s’activent dans les zones frontalières du Myanmar et qui appâtent leurs victimes par des contrats de travail, dans lesdites zones, avec des entreprises internationales de commerce électronique, en contrepartie de salaires attractifs, précise la même source.

Il s’est avéré, toutefois, que cette démarche n’était qu’un moyen de les arnaquer, les attirer et les exploiter, pour les séquestrer et les obliger à travailler dans des conditions pénibles.

Selon les premières informations disponibles et les données relayées par certains réseaux sociaux, le parquet général, en appelant à faire preuve de prudence et de vigilance face aux tentatives de recrutement, toujours en cours via Internet ainsi qu’à travers certains intermédiaires au Maroc et à l’étranger, affirme suivre les investigations menées par les services compétents de la police judiciaire en vue de faire la lumière sur les tenants et aboutissants de ces faits, d’appréhender toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces actes et d'envisager les suites judiciaires qui s’imposent à lumière desdits faits.

De son côté, l’ambassade du Maroc à Bangkok suit très étroitement la situation des citoyens marocains victimes de trafic de personnes au Myanmar et multiplie les démarches pour leur venir en aide, a indiqué Abderrahim Rahhaly, ambassadeur du Maroc en Thaïlande.

Contacté par la MAP, M. Rahhaly a confirmé que plusieurs ressortissants marocains sont retenus par des organisations illégales installées dans des zones rebelles au Myanmar, proche de la frontière avec la Thaïlande.

Ces ressortissants marocains, a-t-il précisé, font partie de plusieurs milliers de personnes de toutes nationalités, notamment de pays africains, asiatiques et européens.

Selon les récits des familles et de rescapés, ils se sont retrouvés dans cette situation après avoir été appâtés par des offres frauduleuses d’emplois prétendument dans le commerce électronique, promettant des rémunérations élevées et des conditions de travail attractives.

Après avoir été attirés vers des points de rencontre en Malaisie et en Thaïlande, ils ont été acheminés par les réseaux de trafics jusqu’à des zones contrôlées par des groupes armés rebelles au Myanmar, pour être employés dans des centres d’appels clandestins opérant dans la criminalité cybernétique, a-t-il expliqué.

"Les personnes recrutées sont en général chargées d’attirer des personnes de leur pays d’origine dans différentes arnaques, via de faux profils, parfois sous la forme de prétendus portails d’investissement, de faux sites de jeux de hasard et parfois des plateformes d’escroquerie et de chantage à la vie privée".

A cet égard, l’ambassadeur a appelé à davantage de vigilance face à des tentatives de recrutement qui seraient toujours en cours, par l’intermédiaire de rabatteurs locaux et via internet.

M. Rahhaly a indiqué que l’ambassade du Maroc est en contact quotidien avec les autorités thaïes notamment, afin de suivre la situation et recueillir toute information concernant les citoyens marocains concernés et leur venir en aide, tout en soulignant l’importance d’entourer ces démarches de toutes les précautions nécessaires afin de ne pas compromettre la sécurité de nos ressortissants ou les exposer à des représailles.

L’ambassade coordonne, également, avec les chancelleries des pays dont des ressortissants sont dans la même situation, ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales opérant dans la zone, dont l’Organisation internationale de la migration (OIM), a-t-il ajouté.

Le travail sur le terrain s’inscrit dans la continuité et la complémentarité avec les mesures prises par les autorités à Rabat, notamment l’enquête ouverte par les services de police, sur instruction du parquet, a indiqué l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi.