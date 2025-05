Ouverture à Rabat du colloque national sur le Parlement et la question du Sahara marocain

Les travaux du colloque national "Le Parlement et la question du Sahara marocain : pour une diplomatie parallèle efficiente et un plaidoyer institutionnel efficace" se sont ouverts, lundi à la Chambre des conseillers, à l’initiative du Groupe de travail thématique temporaire chargé de la question de l'intégrité territoriale.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’agenda du Groupe de travail temporaire, qui comprend également une série d’activités telles que des séances d’audition, des ateliers, le suivi des contributions et des travaux académiques sur la question du Sahara marocain, ainsi que l’examen d’un fonds documentaire riche couvrant les divers aspects du sujet.



Cette rencontre intervient dans le contexte de la dynamique que connaît la première cause nationale et des acquis engrangés par le Royaume pour parvenir au règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain.



Elle s’inscrit également dans le sillage du renforcement de la mobilisation pour préserver ces acquis, ajoute la même source, notant que la diplomatie parlementaire constitue un levier majeur pour renforcer la dynamique internationale d’appui à la marocanité du Sahara.



Outre la séance d’ouverture consacrée aux allocutions des partis politiques, le programme de cet événement comprend deux séances thématiques, dont la première porte sur l’examen de la question du Sahara marocain, les évolutions y afférentes et les perspectives du règlement définitif de ce dossier, tandis que la deuxième séance aborde l’approche de développement et des droits de l'Homme.



Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par un rapport comprenant les conclusions et recommandations qui seront formulées par des acteurs politiques, académiques, de la société civile et des experts du dossier.



Le Groupe de travail thématique temporaire chargé de la question de l'intégrité territoriale a été créé en vertu des dispositions du règlement intérieur de la Chambre des conseillers.