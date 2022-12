Ouverture à Larache de la 1ère édition des Journées de l'archéologie

Les travaux de la 1ère édition des Journées de l'archéologie se sont ouverts, samedi au site archéologique de Lixus (province de Larache), en présence de personnalités du monde de la culture, d'académiciens et d'étudiants chercheurs.



Cette manifestation culturelle, qui deviendra un rendez-vous annuel, s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel national et de la promotion de la prise de conscience de son importance. Elle vise également à valoriser le patrimoine archéologique et à diffuser les connaissances en archéologie, en plus de sensibiliser le public à la nécessité de protéger les sites archéologiques nationaux et de les intégrer dans leur environnement touristique et économique.



Cet événement de deux jours sera marqué par l'organisation de plusieurs activités, dont une conférence internationale qui sera l'occasion de présenter les résultats des dernières recherches archéologiques menées sur le site de Lixus et dans ses environs, et une exposition dans la conservation du site sur les nouvelles découvertes archéologiques.



Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, et d'élus provinciaux et locaux, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Royale visant à intégrer le patrimoine dans le développement durable.



Le ministre a, à cet égard, relevé que cet événement scientifique, organisé dans un site patrimonial à forte charge historique aux niveaux national et international, vient consacrer la volonté de donner à la culture toute la place qu'elle mérite et de lier la recherche scientifique à l'environnement culturel, afin de valoriser et préserver le patrimoine, en plus de soutenir les efforts déployés pour promouvoir la recherche archéologique en matière des opérations de fouille et de valorisation du patrimoine culturel.



Cet événement, organisé en coordination entre les responsables du site archéologique, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et la Direction du patrimoine culturel, sera l'occasion de partager des données scientifiques avec les élus locaux, pour les inciter à inscrire le patrimoine et la recherche archéologique parmi les priorités de la politique régionale.



Il constitue également une occasion pour échanger les connaissances et les expériences entre les spécialistes sur les questions de recherche archéologique, afin d'impulser une nouvelle dynamique à la recherche scientifique dans ce domaine, d'autant plus que cette édition connaît la participation d'étudiants chercheurs, ce qui favorisera l'échange d'idées, le partage d'expériences, et l'appropriation des outils méthodologiques et scientifiques nécessaires, à même de développer la recherche scientifique.



Le programme de cette rencontre comprend également une dégustation de la sauce Garum (bouillon de poisson), qui était fabriquée dans les usines de salaison de poisson de la ville de Lixus et exportée vers plusieurs régions de l'Empire romain, ainsi qu'une visite aux vestiges de ces usines et à d'autres monuments historiques.