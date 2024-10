Ouverture à Fès d'un symposium international sur l'égalité dans et par le sport

Un Symposium International sur le "Mouvement sportif: Equité, Egalité, Intégrité" s'est ouvert, vendredi à Fès, avec pour objectif de promouvoir l'intégration des femmes dans dans et par le sport.



Intervenant à l'ouverture de cette rencontre internationale, le président de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA), Mustapha Ijaali a indiqué que cette rencontre vise à valoriser les meilleures pratiques en matière de soutien aux droits des filles et des femmes, ajoutant que l'objectif est de sensibiliser également aux défis entravant leur intégration dans les communautés sportives.



M. Ijaali a souligné que le symposium, qui connait la participation d'experts marocains et étrangers, intervient dans le cadre des activités de recherche de l'Institut des Sciences du Sport (ISS) de Fès et ses laboratoires et en symbiose avec les axes stratégiques de recherche de l'USMBA qui fait de la recherche un levier de développement de la région de Fès-Meknès et du Maroc.



Cette rencontre scientifique est l'occasion de partager des connaissances et avancées entre les experts marocains et étrangers et décideurs dans le domaine académique et sportif, selon M. Ijaali, qui ajoute que les étudiants et les formateurs auront par ailleurs l'opportunité d’interagir, trois jours durant, avec les chercheurs dans ce domaine.

Il s'agit aussi lors de ce symposium d'établir des liens et constituer des consortiums multi-compétences pour des projets de recherche et développement, a-t-il dit.



De son côté, le directeur de l'ISS de Fès, Abdelghani Elachqar a rappelé que le principe de l'égalité est l'un des piliers des droits de l'homme et des contraintes sur la voie de la parité, mettant l'accent sur les grandes avancées réalisées par le Maroc dans les domaines de l'éducation, la politique, l'entreprenariat et du sport, notamment.

"Nous devons continuer ce processus prometteur pour atteindre les objectifs universels d'équité, d'égalité et de justice", a-t-il ajouté.



Cette rencontre, a-t-il dit, est l'occasion d'approfondir le débat et la réflexion pour rendre le sport et l'activité physique l'un des moyens majeurs pour renforcer la place de la fille et de la femme dans la société, notant qu'il s'agit d'une contribution de l'ISS de Fès et ses partenaires au débat autour de cette problématique en vue d'élaborer une nouvelle approche sur l'égalité et l'équité dans le sport.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'IAPESGW, Rosa Diketmueller a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui est en harmonie avec les objectifs de l'Association internationale pour l'éducation physique et le sport pour les filles et les femmes, oeuvrant pour le renforcement de l'autonomisation des femmes dans le domaine du sport, ajoutant que l'accent est mis sur la promotion des bonnes pratiques pour encourager la gente féminine à être plus active et renforcer les capacités des formateurs en sport.



Mme Diketmueller a relevé que cette rencontre permettra de prendre connaissance du processus d'intégration des filles et des femmes par le Sport au Maroc, un pays où ces catégories sont fortement engagées dans le sport et l'activité physique.



Les travaux du symposium, qui réunit une pléthore d’experts et de chercheurs internationaux, s’articulent autour de plusieurs axes, à savoir "Politiques sportives et management : vers un esprit d’équité, d’égalité et de parité pour l’autonomisation des filles et des femmes en toute intégrité", "Éducation et formations professionnelles équitables dans les sciences de l’éducation physique et des sports : Perspectives et défis vers l’ODD4 et l’ODD5", "Égalité des femmes dans les sports de haut niveau ; dopage ; handicaps ; violences, et discriminations de genre dans le sport" et "Technologies, Activité physique, Éducation Physique et Sport: À la recherche d’une nouvelle identité universelle, accessible et inclusive".



Cette rencontre académique a pour objectifs notamment de contribuer à valoriser la formation en éducation physique et sportive de qualité, sensibiliser à l’importance de l’équité et de l’égalité dans le sport et promouvoir la diversité et l’inclusion dans tous les aspects du sport.



Il s’agit également d’évaluer les perceptions et les pratiques actuelles afin de promouvoir un environnement sport plus équitable et inclusif et d’encourager le dialogue et l’échange d’idées entre les différents acteurs du mouvement sportif.



Organisé par l'USMBA en partenariat avec l'Association internationale pour l'éducation physique et le sport pour les filles et les femmes (IAPESGW), l’Observatoire mondial pour l'égalité du genre et le sport, l’Agence Marocaine Antidopage (AMAD) et l’Association Nationale Femme Activité Physique et Sport (ANFAPS), cet événement a pour but de sensibiliser les formateurs en sciences des sports tout autant que les décideurs à l’importance de l’éducation physique et sportive des filles, dans un contexte d’égalité et d’équité entre filles et garçons.