Oussama et Mounji Ammar vainqueurs de la 3ème édition

L' équipage composé d'Oussama et Mounji Ammar a remporté la 3ème édition du rallye automobile de l'association "Adventures in Morocco" Merzouga-2023, organisé du 28 au 30 avril.



La 2ème place de ce raid, organisé sous le slogan "Préservons notre environnement", est revenue à l'équipage composé de Mohamed Sebti et Majd Bennani, tandis que la 3ème place a été occupée par l'équipage féminin composé de Fatimzahra Slimani et Salwa Hanid.



Au terme de ce rallye, des prix ont été remis aux vainqueurs dans les différentes catégories. A travers l'organisation de ce raid, devenu un rendez-vous annuel, l'association "Adventures in Morocco" vise à promouvoir et valoriser le tourisme dans la région de Merzouga et par la même occasion de répondre aux objectifs d'inclusion sociale avec la participation de la population locale aux activités de l'association tout au long des trois jours de compétition, ainsi que la mise en place d'actions caritatives.



Par ailleurs, l'association s'engage à réduire son empreinte écologique, à sensibiliser ses adhérents ce sujet et à participer à des actions citoyennes.