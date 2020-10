Oussama Idrissi proche du FC Séville

L’ international marocain Oussama Idrissi devrait s’engager dans les prochains jours avec le FC Séville en provenance de l’équipe néerlandaise de l’AZ Alkmaar, rapportent des médias sportifs espagnols. L’attaquant de 24 ans se rendra à Séville dans les prochaines heures en attendant la conclusion d’un accord entre les deux clubs avant la fin de la période des transferts, précisent des médias spécialisés proches de l’équipe andalouse. Le montant du transfert oscillerait entre 12 et 15 millions d’euros bonus inclus et l’opération devait être annoncée lundi. Idrissi rejoindrait le trio marocain du FC Séville, Yassine Bounou, Youssef EnNesyri et Mounir El Haddadi. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives, l’international marocain renforcera la ligne d’attaque de Julen Lopetegui qui voit grand cette saison après avoir remporté l’Europa League.