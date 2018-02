Oujda abrite un Forum sur la création et la promotion des coopératives agricoles

L'Office national du conseil agricole (ONCA) a organisé, récemment à Oujda, un Forum sur la création et la promotion des coopératives agricoles relevant de la région de l'Oriental.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des représentants de coopératives agricoles et des professionnels, il a été procédé à la présentation de plusieurs exposés axés notamment sur le Programme national de création des coopératives agricoles (PNCCA) et sur l'état des lieux des coopératives de la région, rapporte la MAP.

L'accent a également été mis sur les outils de financement et de développement des coopératives agricoles en vertu de la loi 12-112, en sus de l'organisation de nombre d'ateliers portant sur les subventions accordées par l'Etat au profit de ces coopératives, ainsi que sur les volets liés à l'organisation et à la bonne gouvernance.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l'ONCA, Jawad Bahaji, a indiqué que ce forum fait partie d'une série de rencontres organisées par l'Office en partenariat avec les acteurs du secteur agricole, dans le but de s'arrêter sur les résultats réalisés en termes d'appui et de création de coopératives.

Ce forum tend à élaborer un plan d'action pour le soutien des coopératives agricoles au niveau de la région de l'Oriental durant l'année en cours, et ce afin de garantir la pérennité de ces entités, toutes filières confondues, a relevé M. Bahaji, notant que le but dépasse la création des coopératives pour en assurer l'accompagnement nécessaire, afin qu'elles soient autonomes à tous les niveaux.

Pour sa part, le directeur régional de l'agriculture, Mahjoub Lahrech, a passé en revue, à l'ouverture de ce forum, les différentes mesures qui ont été lancées au niveau de la région, telles que le financement total des projets s'inscrivant dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV), la plantation d'arbres fruitiers et la construction et l’équipement des unités de valorisation des produits agricoles. Il a aussi mis en avant les efforts consentis visant à accompagner les coopératives agricoles, en vue d'augmenter la production qualitativement et quantitativement et en assurer une meilleure commercialisation.

De son côté, le président de la Chambre régionale d'agriculture, Mimoun Aoussar, a affirmé que les coopératives s’acquittent d'un rôle primordial depuis le lancement du PMV qui a accordé une attention particulière au développement et à la promotion des produits locaux, soulignant l'impératif de moderniser les coopératives et de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les gérants.