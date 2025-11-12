Oujda : La 2e édition du colloque international de l’ESS, les 13 et 14 novembre

La Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Mohammed Premier d'Oujda accueille, les 13 et 14 novembre, les travaux de la deuxième édition du colloque international de l'Economie sociale et solidaire (ESS).



Placé sous le thème «Economie sociale et solidaire, travail décent, intelligence artificielle et santé : Nouveaux horizons pour un développement territorial intégré», cette manifestation scientifique est organisée par l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG-Oujda), en collaboration avec ses différents partenaires académiques et institutionnels.



Selon les organisateurs, cette deuxième édition rassemblera un panel d’intervenants composé en plus d’académiciens et professionnels (marocains et étrangers), des représentants de l’Administration publique et de la société civile, rapporte la MAP.



L’objectif est de mener une réflexion sur le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le développement inclusif et durable avec une perspective de croisement intersectoriel.



S’inscrivant dans le cadre des activités scientifiques de l’ENCG et de son ouverture sur le monde socioéconomique, ce colloque vise également à contribuer à la dynamique de transformation sociale et spatiale par le biais de l'économie solidaire.



Les participants vont débattre de plusieurs thématiques, notamment «L’ESS, Etat social et développement intégré», «L’ESS, développement durable, travail décent, santé et transformation des territoires», «L’ESS, intelligence artificielle, financement de benchmarking international», «La transition écologique, participation citoyenne et les ODD», et «Des expériences territoriales de l’ESS».



Le programme comprend également des séances plénières, des ateliers pour les jeunes sur l'économie sociale et solidaire, une Master Class sur le sujet «design thinking pour l’ESS : coconstruire un projet socialement innovant», des tables rondes sur la jeunesse et la citoyenneté avec la participation d’influenceurs et d'acteurs associatifs, en plus de la Déclaration d'Oujda sur une feuille de route pour l'ESS à l'avenir en tant que moteur du développement territorial intégré.