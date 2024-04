Ouezzane: l'offre touristique se renforce avec l'ouverture d'une unité hôtelière 4 étoiles

L'offre touristique de la province d'Ouezzane s'est renforcée avec l'inauguration, vendredi, de la première unité hôtelière classée 4 étoiles.



La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du gouverneur de la province d'Ouezzane, Mehdi Chalabi, du président du Conseil régional, Omar Moro, du directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, et Nawal El Moutawakel, membre du Comité international olympique, ainsi que du directeur général du Centre régional d'investissement (CRI), des présidents des conseils communal et provincial d'Ouezzane, d'élus, de responsables et d'acteurs culturels et sportifs nationaux.



Cet établissement hôtelier, réalisé par un groupe immobilier marocain et dont la gestion a été confiée à un acteur touristique national, vient s'ajouter à un projet touristique intégré contenant une salle Polyvalente de fêtes et de conférences, un Aquaparc, un village artisanal et des restaurants.



Il contribue à renforcer et développer l'offre hôtelière d'Ouezzane, qui constitue l'une des anciennes médinas de la région du Nord, et à résoudre le problème de l'hébergement touristique au profit des visiteurs de la ville, indique un communiqué du groupe porteur du projet.



Cette unité comprend 53 chambres, dont 6 suites, offrant toutes les conditions de confort et de détente aux visiteurs de la ville, en plus d'une piscine couverte et d'une piscine extérieure, ainsi que d'une salle de sport, et un restaurant servant de la cuisine locale et internationale.



Ce projet touristique est le fruit d'un partenariat fructueux entre le groupe et les services de la wilaya de la région, la province d'Ouezzane, le CRI, la commune urbaine d'Ouezzane, la délégation régionale des domaines de l’Etat, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Agence urbaine et la délégation du Tourisme.



A cet égard, le responsable du secteur touristique à Chefchaouen-Ouezzane, Abdelaziz Kanich, a souligné que cet établissement hôtelier classé, doté d'une capacité de 130 lits, est situé dans un complexe touristique multi-services, relevant que cette unité contribuera à promouvoir le secteur touristique dans la province d’Ouezzane.



Pour sa part, le directeur de développement au sein de la société chargée de la gestion de l'unité hôtelière, Souhail Arodan, a affirmé que cet hôtel constitue un complexe touristique intégré multi-installations et multi-services, notant que cette structure, qui comprend une salle de conférences, un parc aquatique, une salle de sport, un restaurant et des piscines, contribue à compléter l'offre hôtelière proposée par le groupe au profit des touristes dans ses différentes unités, notamment dans la région du Nord.



Il a, à cet égard, relevé que la ville d'Ouezzane regorge de nombreuses potentialités touristiques, notamment sa nature pittoresque, sa situation géographique, son histoire et sa réputation internationale dans le domaine du soufisme et du tourisme spirituel, saluant l'accueil chaleureux réservé aux touristes par les habitants de la ville.



Cet événement a été marqué un hommage rendu à plusieurs acteurs sportifs, culturels et artistiques nationaux, qui ont contribué, au cours des dernières années, à l'animation de plusieurs manifestations au profit de la population locale.