Orpheline de Ronaldo, la Juve concède un nouveau nul

S ans Ronaldo, absent des deux derniers matches de Serie A car positif au Covid, la Juventus n'y arrive plus: le champion d'Italie a concédé contre Vérone son deuxième match nul de suite (1-1) en championnat, dimanche pour la 6e journée, et reste 5e au classement. L'équipe d'Andrea Pirlo, qui jouait en rose, a été souvent terne dans cette rencontre, contre une équipe de Vérone qui avait déjà battu la "Vieille Dame" lors de leur précédente confrontation le 8 février lors de la 23e journée de Serie A la saison dernière. En 1ère période, malgré les efforts de Cuadrado, le plus remuant des Turinois, les locaux n'ont pas réussi à tromper la défense véronaise -- la deuxième d'Italie après cematch avec 2 buts encaissés--. Et ce qui devait arriver arriva: l'ouverture du score à l'heure de jeu parle HellasVérone, traduisant leur domination en début de seconde période: Zaccagni, d'un petit extérieur du pied, démarquait intelligemment dansla surface Favilli, entré 5 minutes plus tôt, qui trompait du gauche Szczesny. Piqués au vif, les Turinois ont vivement réagi et égalisé à la 78eminute par Kulusevski, entré un peu plustôt: le jeune attaquantsuédois, après avoir manoeuvré côté gauche le défenseur Faraoni, trompait Silvestri d'une belle frappe enroulée du gauche. A sa décharge, la Juve, qui a multiplié en vain les occasions en fin de match, a joué de malchance: deux de ses frappes, décochées par Cuadrado (41e) et Dybala (76e), se sont écrasées sur la transversale. Maigre consolation pour la formation turinoise: elle demeure avec l'AC Milan, qui devait jouer hier en clôture de cette journée, la seule invaincue de Serie A. Auparavant dans la journée, Naples est allé gagner à Benevento (2-1) pour se hisser à la deuxième place, et Florence a renoué avec le succès en battant l'Udinese 3-2. Le derby de la Campanie a été marqué parles performances des frères Insigne, tous deux buteurs. Roberto Insigne (26 ans) a été le premier à se mettre en évidence en permettant à Benevento d'ouvrir le score d'une puissante frappe sous la barre (30e). Mais son grand frère et capitaine de Naples, Lorenzo Insigne (29 ans) a égalisé d'un superbe tir enroulé du pied gauche (60e). Tout juste entrés en jeu, l'ailier Matteo Politano et Andrea Petagna ont bien combiné permettant à l'attaquant de donner l'avantage au Napoli sept minutes plus tard. Seul point noir pour l'équipe de Gennaro Gattuso, la sortie sur blessure de Tiémoué Bakayoko touché à un genou. De son côté, la Fiorentina a retrouvé le chemin de la victoire après un nul et deux défaites. Privés deRibéry (37 ans) blessé à une cheville, lesToscans ont pu comptersurCastrovilli(23 ans) auteur d'un doublé. L'international espoir italien a ouvert le score en reprenant un centre de Cristiano Biraghi (11e) puis s'est mué en passeur en centrant pour le défenseur Milenkovic resté aux avant-postes (22e). D'une belle frappe dansla lucarne (51e),Castrovilli a inscrit son 4e but de la saison. Okaka (de la tête aux 43e et 86e) a permis aux Frioulans de réduire le score. Lundisoir en clôture de cette 5e journée, l'AC Milan, leader, devait recevoir la Roma