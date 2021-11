Organisation par le FMAS de deux ateliers sur la démocratie participative au Maroc et la justice climatique

Le Forum des Alternatives Maroc «FMAS» organise deux ateliers, ce samedi 27 novembre 2021, avec le soutien de l'Union européenne sur les thèmes suivants : «La démocratie participative au Maroc : bilan et perspectives» à Tanger et «La justice climatique : résultats et perspectives» à Marrakech.



Ces deux ateliers, auxquels prendront part des représentants de la société civile, du gouvernement, des institutions nationales des droits de l'Homme et de l'Union européenne, s'inscrivent dans le cadre d'un projet visant à ouvrir des espaces de dialogue multilatéral sur des sujets précis (gouvernance et démocratie, démocratie et droits de l'Homme, migration, justice climatique et justice sociale). Ils visent également à encourager le dialogue et la concertation, à promouvoir la participation et à protéger les droits de l'Homme, selon un communiqué de presse du « Dialogue multipartite ».



Plusieurs thèmes seront débattus lors de l’atelier organisé à Marrakech. Durant la première séance modérée par Hammouda Soubhi, président du FMAS, Rachid Tahiri, de la Direction du changement climatique, de la biodiversité et de l’économie verte au ministère de la Transition énergétique, présentera un exposé sur «La stratégie nationale en matière de justice climatique, protection de l’environnement et développement durable : Bilan et perspectives», Dali Maddalena, la représentante de la Délégation de l’Union européenne présentera un exposé sur «Quelles déclinaisons et priorités du Pacte Vert dans les relations avec le Maroc ? Quelle place et quel rôle pour les organisations de la société civile?», alors que Boujamaa Belhand, représentant de la Commission régionale des droits de l'Homme, abordera le thème « Changement climatique et droits de l’Homme ».



Durant la deuxième séance modérée par Laila Amili, présidente de l’Association Mains Libres, il y aura les exposés d’Omar Zidi, président de l’Action citoyenne écologique, sur les «Changements climatiques : Quels enjeux de la COP 26 et quel bilan face aux enjeux et attentes?», de Mohamed Ftouhi, universitaire et président du Club marocain pour l’environnement et le développement et de Bennis Abdelhadi, président du Club Environnement, sur le thème « Société civile: Enjeux et défis de la justice climatique et justice sociale ».