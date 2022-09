Organisation du Forum annuel des enfants maqdessis

Le Club "Enfants pour Al-Qods" a organisé, mardi dans la Ville Sainte, le Forum annuel des enfants maqdessis, sous le thème "Une génération d'espoir pour l'avenir", sous les auspices de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Organisé en partenariat avec l'Observatoire "Rabat d'observation, de suivi et d'évaluation", relevant de l'Agence et la Direction de l'éducation et de la formation à Al-Qods, ce forum vise à impliquer les enfants, les responsables du système éducatif et les parents et tuteurs dans l'évaluation d'une année complète d'activités et de projets mis en œuvre par l'Agence et les organes qui lui sont affiliés à Al-Qods, au service des enfants maqdessis.



Le forum, qui était présidé par Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en présence des directeurs des écoles d'Al-Qods et de plus de 500 garçons et filles accompagnés de leurs parents et tuteurs, en plus de personnalités maqdessis, consacre l'intérêt qu'accorde l'Agence à la consolidation de la conscience des générations d'Al-Qods et au renforcement de leur connaissance de l'aspect particulier de la Ville Sainte et de son statut culturel, arabe et islamique, en tant que ville unifiée, avec une référence humaine universelle.



Dans une allocution prononcée à l'ouverture du forum, M. Cherkaoui a déclaré que la nouvelle méthode de travail qui guide l'action de l'Agence à Al-Qods, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, émane d'une juste compréhension des transformations sociétales accélérées que connaît la ville à plusieurs niveaux.



Pour sa part, l'archevêque de Sebastia de l'église grecque orthodoxe, Atallah Hanna, a salué l'idée du forum, exprimant son appréciation pour les efforts continus et qualitatifs déployés par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour soutenir la ville et sa population dans divers domaines.



L'archevêque a déclaré que "les enfants maqdessis ayant visité le Maroc ces dernières années ont constaté de près la place qu'occupe la ville d'Al-Qods chez les Marocains, et les Marocains doivent savoir qu'ils occupent une place particulière à Al-Qods".



De son côté, l'ambassadeur, conseiller au cabinet de la présidence palestinienne, chargé des affaires d’Al-Qods, Ahmed Al-Rouidi, a salué le travail de terrain continu de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, soulignant l'importance de la présence marocaine à Al-Qods dans ces conditions que connaît la ville.



La feuille de route du forum indique que l'organisation annuelle de cet évènement au profit des enfants intervient après la fin des vacances d'été et le retour des enfants dans leurs écoles, ce qui permettra d'évaluer l'expérience des colonies de vacances à Al-Qods au Maroc, qui en est à sa treizième édition cette année, et donne à l'Agence l'occasion d'être à l'écoute des enfants, de leurs enseignants et de leurs parents et tuteurs, pour améliorer son action et ses interventions dans ce domaine, conformément aux attributions qui lui sont confiées.