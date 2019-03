Organisation des sports militaires en Afrique à Marrakech

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), la 6ème assemblée générale de l'Organisation des sports militaires en Afrique (OSMA) est organisée par les FAR du 3 au 10 mars courant à Marrakech.

Cet événement sportif de grande envergure sera inauguré le 6 mars par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, à la Base Ecole des Forces Royales Air (BEFRA) de Marrakech. Il connaîtra la participation de 38 pays, dont le Maroc, pays organisateur, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Sont invités à ce rendez-vous du sport militaire africain, des personnalités et responsables sportifs à l’instar du président du Conseil international du sport militaire (CISM), le colonel Hervé Piccirillo, le président par intérim de l’Organisation du sport militaire en Afrique (OSMA), le général de brigade Katrima Manoni Phinehas, le président de la Fédération internationale du judo (FIJ), Marius Vizer et la championne olympique en 400 m haies aux "Jeux olympiques 1984" de Los Angeles, Nawal El Moutawakel, actuellement membre du Comité national olympique marocain (CNOM), précise la même source. Fondée en 1994, l’OSMA est une organisation continentale composée des forces armées des pays africains membres. Elle regroupe 45 pays et constitue la représentation africaine du CISM.

L’OSMA organise des Jeux militaires tous les 4 ans et les Championnats militaires ainsi que la Coupe africaine de football militaire tous les deux ans. L’OSMA tient son assemblée générale tous les deux ans depuis 2008, conclut le communiqué.