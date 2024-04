Orange Maroc déploie sa nouvelle plateforme de marque

L’opérateur de télécommunications Orange Maroc a présenté récemment sa nouvelle plateforme de marque, « Orange Kayna, Orange is here, Orange est là », lors d’une rencontre organisée à Casablanca.



Ambitieuse et engagée, la nouvelle signature de marque a été dévoilée à l’occasion du 25ème anniversaire du groupe qui met ainsi en évidence l’importance qu’il accorde aux attentes et besoins de ses clients et renforce du même coup son engagement d’opérateur de confiance.



Cette nouvelle plateforme de communication « n’est pas du tout juste une nouvelle signature », a déclaré le directeur central Grand public de l'opérateur, Noël Chateau, au cours de cette rencontre soulignant qu’« elle est basée à son cœur sur les employés » du groupe multi-services crée en 1999.

En effet, « c’est une symétrie des attentions entre nous et nos collaborateurs parce qu’on ne peut pas rendre nos clients heureux si nos collaborateurs ne le sont pas », a expliqué Hind Lfal, Secrétaire générale Orange Maroc.



Soulignons à ce propos qu’« un programme est en train d’être développé pour avoir une meilleure cohésion qui nous permettra de faire avancer Orange vers de nouveaux horizons », a-t-elle ajouté.



Reflétant l’identité de la marque Orange, la nouvelle plateforme «incarne une démarche audacieuse et volontariste pour être toujours plus proche des Marocains », ont indiqué les responsables de la société, assurant que cette nouvelle identité se veut simple, conviviale et en parfaite adéquation avec le quotidien des clients de l’opérateur.



Pour le top management d’Orange, qui sert 17,4 millions de clients au Maroc, cette signature réaffirme aussi « la présence active d'Orange auprès des entreprises marocaines dans l’accompagnement de leur transformation digitale et le renforcement de leur compétitivité ».



Ainsi, comme cela a été relevé lors de cette rencontre, «Orange est là» traduit aussi un engagement fort en faveur de la compétitivité des entreprises marocaines que la marque soutient via des solutions sur mesure, performantes et accessibles.

Citant en exemples les solutions Cloud et Cybersécurité, l’opérateur fait remarquer qu’elles « sont les plus complètes, les plus compétitives et les plus sécurisées du marché.



Aux yeux des responsables, il est évident que l’accompagnement de milliers d’entreprises marocaines dans la transition digitale contribuent à l’accélération de la transformation numérique du Maroc.

En plus de mobiliser l’ensemble de ses équipes et de rappeler l’importance que l’opérateur télécom accorde à l’excellence de ses réseaux et à l’intensification de ses investissements en infrastructures, « Orange Kayna » exprime aussi la dimension solidaire de la marque.



En effet, en reprenant une expression marocaine porteuse des notions d’entraide, d’attention à l’autre et de don de soi au service du collectif, la nouvelle signature soutient aussi les engagements RSE (responsabilité sociale d’entreprise) de l’opérateur téléphonique. Cet axe d’action particulièrement important a d’ailleurs été concrétisé au cours du mois de Ramadan par l’opération « Khatwat khir ».



Comme pour souligner son importance chez l’opérateur, qui compte près de 1300 collaborateurs, Hind Lfal assure qu’« Orange n’est pas là juste pour les entreprises structurées. Au-delà des aspects business, on essaie d’avoir un impact réel sur la vie des gens à travers nos différents projets. On fait au mieux pour accompagner également ceux qui ont moins l’occasion d’être dans l’économie formelle, moins accès à l’éducation de qualité, à l’autonomisation financière… »



Il est important de noter que la nouvelle signature de marque repose sur quatre principaux piliers qui font la force de l’opérateur « avec un réseau max débit fixe et mobile, une qualité inégalée de l’expérience client, des produits et services aussi généreux que performants, ainsi qu’un capital humain expert et engagé », ont expliqué les responsables de l’entreprise qui compte près de 420 points à travers tout le territoire national.



Alain Bouithy