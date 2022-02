Open international d'Al Fujairah de taekwondo: L'équipe nationale remporte 5 médailles de bronze

La sélection marocaine de taekwondo a remporté cinq médailles de bronze, lors de la 9è édition de l'Open international d'Al Fujairah aux Emirats Arabes Unis, qui a pris fin le weekend dernier. Les médailles de bronze ont été l'oeuvre de Houda El Haddadi (- 57 kg), Oumaima El Bouchti (- 53 kg), Rabab Ouhadi (- 49 kg), Youssef Baatriss (- 80 kg) et Omar Lakhal (- 58 kg). Organisé sous l'égide des fédérations internationale et arabe de taekwondo, l'Open international d'Al Fujairah a connu la participation de 1890 athlètes issus de 58 pays, engagés dans les catégories seniors, juniors et cadets (garçons et filles). Pour rappel, l’équipe nationale avait décroché 13 médailles (3 en or, 6 en argent et 4 en bronze) lors de la Coupe arabe qui s’est achevée jeudi à Al Fujairah. Le métal précieux a été remporté par Nezha Assal (-46 kg), Nada Laaraj (-57 kg) et Youssef Baatras (-80 kg). Les médailles d'argent ont été décrochées par Oumaima Al Bouchti (-53 kg), Sabah Koutbi (-73 kg), Omar Lakhal (-58 kg), Abdelbasset Wasfi (-63 kg), Faiçal Saadi (-68 kg) et Ayoub Al Bassil (+87 kg). Le bronze est revenu à Rabab Ouhadi (-49 kg), Safia Saleh (-62 kg), Sana Baiza (-67 kg) et Khaled Daoudi (-74 kg). Avec cette moisson, l’équipe nationale a occupé la 3ème place au classement général avec 87 points, tandis que la 1ère place est revenue à l’Egypte (95 pts) suivie de la Jordanie (91 pts). Le Maroc était représenté dans ces deux compétitions par Hamza El Hacham (-54 kg), Omar Lakhal (- 58 kg), Safi Abdelbasset (-63 kg), Faiçal Saidi (-68 kg), Youssef Baatriss (-80 kg), Khalid Daoudi (-74 kg), Soufiane El Asbi (-87 kg), Ayoub El Bassel (+87 kg), chez les garçons. Côté dames, les couleurs nationales étaient défendues par Nazha Assal (-46 kg), Rabab Ouhadi (-49 kg), Oumaima El Bouchti (-53 kg), Nada Laaraj (-57 kg), Houda El Hadadi (-57 kg), Safia Saleh (-62 kg), Meriem Khoulal (-62 kg), Sanae Baiza (-67 kg), Oumaima Boumah (+68 kg) et Sabah Kotbi (+73 kg).