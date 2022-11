Omar Najhi nouvel entraîneur du MCO

Le coach marocain Omar Najhi a été désigné nouvel entraîneur du Mouloudia club d'Oujda (MCO), en remplacement du cadre national Mounir Jaouani, a annoncé le club de l’Oriental.



"Le MCO a officiellement conclu un contrat avec l'entraîneur Omar Najhi pour superviser l'équipe première jusqu'à la saison 2023-2024", a précisé le club sur sa page Facebook. Omar Najhi sera accompagné par Mohamed Madih en qualité d’entraîneur adjoint et de Mohamed Karam, analyste de performance à l'aide de la technologie vidéo, a ajouté la même source, souhaitant plein succès au nouveau staff technique lors des matchs à venir.



Le MCO avait annoncé lundi avoir limogé son entraîneur Mounir Jaouani et ses deux assistants (Othman El Assas et Mimoune Miftah Lkhir). Jaouani était arrivé en mai dernier pour prendre les rênes du Mouloudia, à la place du coach Hilal Ettair.



Le club oujdi occupe la 14ème place au classement de la Botola Pro D1 "Inwi", avec seulement 5 points au compteur à l’issue de la 8ème journée.