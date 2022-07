Omar Hilale : La vie et l'héritage de Mandela, un message universel et intemporel pour l’humanité

A l’occasion de la Journée internationale de Nelson Mandela, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, président du Groupe africain pour le mois de juillet, a souligné, lundi à NewYork, que les idéaux de Mandela sont un message universel et intemporel pour l’humanité. S’exprimant lors d’une cérémonie consacrée à la célébration de la mémoire de Mandela, M. Hilale a indiqué que cette journée n’est pas seulement une célébration de son héritage, mais un mouvement pour honorer le travail de sa vie en faisant un changement pour le mieux. "Au cours de sa vie et de son héritage, Mandela a défendu la dignité et l'égalité inhérentes aux personnes, tant au sein des nations qu'entre elles, quelles que soient leur race, leur nationalité ou leurs convictions", a relevé l’ambassadeur, lors de cet événement placé sous le thème “Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, où que voussoyez”. Soulignant que le Groupe africain à l’ONU salue la résolution 64/13 de l’Assemblée générale proclamant le 18 juillet de chaque année journée internationale de Nelson Mandela et reconnaissant son énorme contribution aux droits humains, à la démocratie et à l’égalité, M. Hilale a rappelé que Mandela a dédié sa vie au service de l’humanité en défendant les droits de l’homme, l’égalité des genres, la tolérance et la coexistence tout en se battant contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Il a, en outre, indiqué qu’en septembre 2018, des dirigeants du monde se sont réunis au siège des Nations Unies pour le Sommet de la paix Nelson Mandela où ils ont adopté une déclaration politique s'engageant à redoubler d'efforts pour construire un monde juste,pacifique,prospère, inclusif et équitable, tout en rendant hommage aux qualités de Mandela au service de l'humanité. Ils ont également reconnu la période de 2019 à 2028 comme la Décennie Nelson Mandela pour la paix. S’exprimant au nom du Groupe africain à l’ONU, l’ambassadeur marocain a également salué le leadership de Mandela, son intégrité personnelle, son humilité,son pardon et sa compassion, tout en reconnaissant sa contribution à la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix dans le monde entier. Dans ce cadre,M.Hilale a fait part des salutations du Groupe africain au gouvernement et au peuple sud-africains ainsi qu'à toutes les nations éprises de paix dans le monde, qui ont dû surmonter des siècles d'assujettis sementracial et continuer à lutter pour un monde de paix et d'égalité, défini par la solidarité plutôt que par la différence. “Les valeurs de solidarité, d'humanité, de réconciliation et de service aux gens ordinaires que Nelson Mandela a pratiquées et auxquelles il a contribué tout au long de sa vie sont le fondement même des valeurs partagées de notre continent africain”, a insisté l’ambassadeur, ajoutant que l’esprit de Mandela a inspiré les dirigeants africains à adopter l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il a ajouté que "l'avenir que nous voulons pour l'Afrique" inscrit dans cet Agenda cherche à tirer les leçons du passé, à tirer parti des progrès en cours et à explorer stratégiquement toutes les opportunités possibles pour assurer une transformation socio-économique positive,notant que le Programme de développement durable à l'horizon 2030 “nous engage également à ne laisser personne de côté. La mise en œuvre de ces agendas nécessite un effort collectif de chacun d'entre nous”. Par conséquent, a poursuiv M.Hilale, le Groupe africain appelle tous les dirigeants du monde à se laisser guider par le rêve de Mandela d'un monde non racial et pacifique, où tous les peuples ont les mêmes chances de construire un avenir commun et prospère pour tous, “malgré notre diversité et nos différences de race, couleur,religion, croyance et niveau de développement”. Et de relever que le message derrière la Journée internationale de Nelson Mandela est simple: chaque individu a la capacité et la responsabilité de changer le monde pour le mieux chaque jour et non pas une seule fois par année comme vient de le souhaiter le Prince Harry duc de Sussex lors de cette cérémonie. “Œuvrons main dans la main et en étroite collaboration, pour faire du rêve de Mandela une réalité”, a conclu M. Hilale.