Omar El Hilali, en pleine ascension, attise la convoitise de plusieurs clubs

Le jeune défenseur central marocain, Omar El Hilali, continue de briller sous les couleurs de l'Espanyol Barcelone avec lequel il est en train de signer une saison exceptionnelle, attisant les convoitises de plusieurs clubs européens, écrit, vendredi, le journal espagnol "Lagrada".



Dans un article intitulé "Formidable ascension, convocation en équipe nationale et plusieurs clubs à l’affût", "Lagrada" met en avant les grandes performances de Omar El Hilali, faisant observer qu’à seulement 21 ans, il est le troisième joueur de l'Espanyol avec le plus de temps de jeu (2.236 minutes).



Aussi, Omar El Hilaili domine la Liga avec le plus grand nombre de tacles réussis ayant abouti à une récupération (63), fait remarquer le quotidien espagnol spécialisé dans l’actualité sportive.



Des performances, saluées par son entraîneur Roger Requena, et qui témoignent de la solidité défensive du jeune marocain et de son impact sur le jeu, ajoute-t-il, notant qu'il n'est donc pas surprenant qu'El Hilali soit devenu l'un des grands noms de la saison à l'Espanyol.



"Lagrada" relève en outre que la convocation du latéral de l'Espanyol par le sélectionneur national Walid Regragui pour les matches contre le Niger et la Tanzanie est un nouveau pas en avant dans la carrière d'un joueur qui ne cesse de progresser.



Il n'est pas étonnant que plusieurs clubs suivent de près son évolution, ajoute la publication, soulignant que les performances exceptionnelles qu’il enchaine n'ont pas échappé aux observateurs et l’ont placé dans le viseur de nombreux clubs.



Pour l'instant, El Hilali reste concentré sur son présent, qui n'est autre que d'aider l'Espanyol à atteindre ses objectifs, tout en défendant désormais les couleurs du Maroc lors de ces rendez-vous internationaux, conclut le journal.