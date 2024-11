Offre de vente au public des actions du Crédit du Maroc : un grand succès auprès des particuliers et des institutionnels (Holmarcom)

L'offre de vente au public de 11,3% du capital de Crédit du Maroc (CDM), réalisée par Holmarcom Finance Company (HFC) du 28 octobre au 1er novembre 2024, a été marquée par un engouement exceptionnel des particuliers et des institutionnels.



Cette opération a attiré plus de 13.000 souscripteurs, dépassant largement les attentes initiales et témoignant de la confiance des investisseurs dans le plan de croissance de la banque, indique le groupe Holmarcom dans un communiqué.



A l'issue de cette opération, le groupe Holmarcom détient désormais, via sa holding HFC, 67,4% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc, précise la même source.



Une opération marquée par un taux de sursouscription remarquable



L'offre de vente au public de Crédit du Maroc a rencontré une forte demande, avec un montant total souscrit s'élevant à 18,06 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de sursouscription qui avoisine les 18 fois. Au total, 1.229.577 actions ont été attribuées, représentant un montant global de 1,03 MMDH.



Cette grande attractivité du titre CDM atteste de l'intérêt des investisseurs au potentiel de la banque et à ses perspectives de développement.



Quant à la tranche réservée aux salariés de Crédit du Maroc, elle a enregistré une demande 3 fois supérieure à l'offre, ce qui confirme la forte adhésion des collaborateurs à la nouvelle dynamique de développement de la banque. Pour rappel, le prix de l'offre publique a été fixé à 850 dirhams par action, tandis que la tranche réservée aux salariés a été proposée à des conditions d'achat et de financement exclusives et accessibles avec, notamment, un prix unitaire de 680 dirhams.



Une participation massive des personnes physiques et des institutionnels



L'analyse des résultats par catégorie de souscripteurs révèle une très forte participation des personnes physiques qui constituent la première catégorie d'investisseurs de cette offre de vente au public, avec une part de plus de 56% des actions attribuées, représentant un total de 696.503 actions. Cette bonne performance des souscriptions des particuliers a permis de répondre à l’objectif d’amélioration de la liquidité du titre Crédit du Maroc.



Les investisseurs institutionnels ont représenté 39% des actions attribuées, avec une souscription initiale d'un montant de plus de 10 MMDH. Les personnes morales, quant à elles, ont démontré un engouement notable, avec une souscription de près de 1 MMDH.



Le taux de satisfaction de la demande a varié selon les catégories de souscripteurs. Les investisseurs institutionnels ont bénéficié d’un taux de satisfaction de 3,85%, les personnes morales de 4,35%, tandis que les personnes physiques ont vu leur demande satisfaite à hauteur de 9,15%.



Une opération en ligne avec les objectifs stratégiques du pôle financier du Groupe Holmarcom



Le succès de cette offre de vente au public a permis d'augmenter le flottant de Crédit du Maroc, qui passe désormais de 11% à 22%, tout en diversifiant sa base actionnariale, s'alignant ainsi sur les meilleures pratiques du marché.



Par ailleurs, l'opération contribue à associer davantage les collaborateurs au développement et à la performance de la Banque et les fait bénéficier, aux côtés des actionnaires historiques et des nouveaux actionnaires, de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la banque depuis qu’elle a intégré le giron du groupe Holmarcom.



En effet, depuis la prise de contrôle de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a initié un plan de développement ambitieux qui s'articule autour d'un repositionnement stratégique, l'amélioration des performances commerciales et l'accélération de la transformation digitale, ce qui a donné lieu à une évolution remarquable des réalisations de la banque dès 2023.



La réalisation de cette offre de vente au public, qui s'inscrit pleinement dans le cadre des ambitions stratégiques du pôle financier du groupe Holmarcom, va également permettre de libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de ce pôle et soutenir le développement de ses filiales.



"Le succès de cette opération reflète la confiance des investisseurs dans le potentiel de Crédit du Maroc et le plan de développement adopté par son nouvel actionnaire de référence, le groupe Holmarcom, qui réaffirme son engagement à accompagner le développement durable et responsable de sa filiale au service de ses clients et de l'accompagnement de l'économie nationale. Le groupe souhaite, à ce titre, la bienvenue aux nouveaux actionnaires de la Banque et remercie ses actionnaires historiques ainsi que toutes les parties prenantes qui ont contribué au succès de cette opération", conclut le communiqué.