Office national des aéroports : Un CA prévisionnel de plus de 6,4 MMDH en 2026

L'Office national des aéroports (ONDA) devrait réaliser un chiffre d'affaires (CA) de plus de 6,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2026, révèle le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année prochaine.



Ce CA passerait à 6,9 MMDH en 2027, avant de dépasser 7,5 MMDH en 2028, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances, ajoutant que les investissements prévus de l'Office s'élèvent à 6,2 MMDH pour 2026, près de 7,4 MMDH pour 2027 et environ 8,4 MMDH pour 2028.



Selon la même source, le programme d'investissement prévisionnel au titre de la période 2025-2030 est évalué à 38 MMDH et sera réalisé dans le cadre un protocole d'accord signé en juillet 2025 entre l’Etat et l'ONDA, dont 25 MMDH consacrés à la capacité d'accueil des aéroports et 13 MMDH à la maintenance, à la modernisation et à l'acquisition foncière.



Pour la période 2026-2028, un sous-ensemble de ce programme d'investissement évalué à près de 22 MMDH portera sur la construction de nouveaux terminaux à Casablanca (Mohammed V) et Tanger (Ibn Battouta), ainsi que sur le réaménagement et l'extension des aéroports Marrakech Ménara, Agadir Al Massira et Fès-Saïss, rapporte la MAP.



Le rapport fait également savoir que le CA de l'ONDA s'est établi à 2,78 MMDH à fin juin 2025, en amélioration de 11% par rapport à la même période de 2024.

Le résultat net, lui, a reculé de 11% à 486 millions de dirhams (MDH), tandis que les dépenses d'investissement ont grimpé de 49% à 767 MDH.



En ce qui concerne les prévisions de clôture 2025, l'Office prévoit la réalisation d'un CA de 6,06 MMDH (+13% en glissement annuel), d'un résultat net de 975 MDH et des investissements de plus de 4 MMDH.

En termes d'endettement, les prévisions de clôture de 2025 indiquent une hausse des dettes de financement de 21% à 7,9 MMDH.



A noter que, dans le cadre de sa nouvelle stratégie "Aéroports 2030", l’ONDA a engagé un plan visant à moderniser et agrandir les principales plateformes aéroportuaires, à améliorer l’expérience client et à transformer en profondeur l’Office. Ce plan prévoit notamment le relèvement de la capacité de l’aéroport Mohammed V de 14 à 35 millions de passagers d’ici 2029, ainsi que l’extension et la modernisation des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, afin d’en doubler les capacités.



Il s'agit aussi de l'intégration de solutions technologiques pour fluidifier le parcours passager et d'une réforme institutionnelle visant la transformation de l'ONDA en Société anonyme afin de renforcer sa gouvernance et son efficacité opérationnelle.