OPCVM : L'actif net avoisine 813,6 MMDH au 12 septembre

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à près de 813,6 milliards de dirhams (MMDH) au 12 septembre 2025, accusant une baisse hebdomadaire de 0,13%, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette évolution trouve son origine notamment dans les catégories des OPCVM "Contractuel" (-4,67%), "Actions" (-1,03%), "Diversifiés" (-0,5%) et "Monétaire" (-0,49%), indique l'AMMC dans sa récente note de statistiques hebdomadaires.



À l'inverse, les catégories "Obligations moyen et long terme" et "Obligations court terme" ont progressé respectivement de 0,15% et 0,7%.



Le nombre total d'OPCVM en activité s'est établi à 603 fonds.

