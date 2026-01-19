ONU : Plus de sept milliards de dollars requis pour aider 73 millions d'enfants dans le monde en 2026


Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé vendredi un appel de fonds de 7,66 milliards de dollars au titre de l’année en cours pour venir en aide à 73 millions d’enfants touchés par des crises humanitaires dans le monde.

Ces fonds "vont permettre de soutenir l'action humanitaire en faveur de ces enfants, notamment en leur fournissant des services vitaux immédiats et en investissant dans leur développement à long terme", a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) sur son site internet.

L'agence onusienne a relevé que dans plusieurs parties du monde, les enfants sont pris au piège des conflits, des catastrophes, des déplacements et des bouleversements économiques et font face à des défis “exceptionnels” liés notamment à la menace de la famine, l'intensification des chocs climatiques et l'effondrement généralisé des services essentiels.

“Pour des millions d'enfants, l'espoir de sécurité, d'éducation et d'un avenir meilleur s'éloigne de plus en plus”, a averti la même source, ajoutant que l'ampleur des besoins humanitaires des enfants a atteint des niveaux "sans précédent", d’autant plus que près de 200 millions d'enfants dans 133 pays et territoires auront besoin d'une assistance humanitaire en 2026.

Cette situation se complique davantage dans un contexte marqué par un manque de financement qui “met à rude épreuve” les programmes vitaux de l'UNICEF, a déploré l'organe onusien.

“Dans toutes nos opérations, les équipes de terrain sont contraintes de prendre des décisions impossibles: privilégier certaines régions au détriment d'autres, réduire la fréquence des services ou limiter les interventions dont dépendent les enfants pour survivre”, a expliqué l'UNICEF, en appelant la communauté internationale à mobiliser les efforts pour un financement accru de l'action humanitaire destinée aux enfants.


