OCK-Raja: Le match à ne pas perdre

OCK-Raja, telle sera l’affiche de la 29ème journée de la Botola Pro D1 entamée hier mardi par la rencontre sans enjeu entre le DHJ et le FUS. Si la confrontation entre Phosphatiers et Verts promet une sacrée empoignade, il n’en demeure pas moins que les autres oppositions, prévues ce soir, s’annoncent sous de bons auspices vu qu’à deux manches de la fin du championnat,rien n’est encore décidé pour ce qui est du titre ainsi que du deuxième relégable qui accompagnera en D2 le Raja de Béni Mellal. Pour le match OCK-Raja, ça sera une explication qui ne devrait obéir qu’à une seule équation : la victoire. Chaque protagoniste ne manquera pas de jouer à fond ses chances dans l’espoir de glaner les trois précieux points. Pour les Khouribguis, avant-derniers du classement avec un maigre butin ne dépassant pas les 28 unités, le gain de la partie leur permettrait de reprendre un tout petit peu de confiance, tout en espérant un couac de l’une des équipes pataugeant en zone de turbulences. Pour les Verts, cette option serait un scénario catastrophe qui pourrait leur coûter le titre. Privés de leurs latéraux,Boutayeb et Jbira, blessés, et malgré l’âpreté de la tâche, les Rajaouis sont acculés à regagner la maison avec un résultat positif en vue de conserver le fauteuil de leader. Car, à l’affût, il y a deux sacrés morceaux, le WAC et la RSB, pour qui l’occasion se prête de s’accaparer les commandes de l’exercice en cas de déconvenue des Verts du côté du complexe OCP à Khouyribga. Le Wydad, qui a vendangé lors de ses sorties post-confinement beaucoup de points, n’aura pas droit au moindre faux pas en accueillant le RCOZ qui tâchera de vendre cher son scalp du fait qu’il y va de son avenir dans la cour des grands. Sur le papier, le WAC, deuxième avec un cumul de 53 points, abordera cette rencontre avec la casquette de favori,tout comme d’ailleurs la RSB (3è avec 51 pts) qui affrontera à domicile un MAT capable du meilleur comme du pire et qui débarquera à Berkane auréolé de son carton réalisé face au MCO (4-0). A propos des autres matches, il y a lieu de citer en premier le duel à distance que se livreront l’IRT (13è avec 31 pts) et le CAYB (14è avec 30 pts). Les Tangérois, qui voyagent bien mais n’arrivent pas à s’imposer à la maison, se trouvent cette fois-ci sommés de changer cette donne en recevant une formation gadirie pour qui la page du championnat est déjà tournée mais qui devrait savamment exploiter cette occasion en préparation au match de la demi-finale de la Coupe de la CAF face à la RSB. Une victoire officialisera le maintien de l’IRT, alors que le CAYB, au cas où il prendrait le meilleur sur le RBM,sera pratiquement assuré de sa présence en D1 la saison prochaine. A noter que les deux derniers matches comptant pour cette journée, à savoir ASFAR RCAZ (stade Bachir à Mohammedia) et MCO OCS, ont été avancés de deux heures pour que leurs coups d’envoi soient donnés à partir de 17 heures. D’après le communiqué de la LNFP, cette décision a été prise suite à la demande de la SNRT en vue de garantir une meilleure couverture télé.