OCK-RCOZ débouche sur un nul blanc

L'Olympique Club de Khouribga se contenta d’un match nul, devant le Rapide d’Oued Zem, lors du derby d’Ouerdigha qui se déroula au Complexe OCP, devant 2500 spectateurs, pour le compte de la 18ème journée du Botola pro DI.

La prudence domina le début de la rencontre avec un léger pressing de l’Olympique, avant que l'arbitre n’accorde un penalty au Rapide à la 22’. Cependant, le gardien de l’OCK Rzine plongea du bon côté et sauva sa cage.

La plupart du temps la balle se jouait au milieu du terrain. Les rares occasions créées par chaque formation ne furent pas exploitées.

L’attaquant Diarra fut un poison pour la défense khouribguie. Ainsi, à la 60’, il s’infiltra dans la surface et tira, toutefois le portier des Phosphatiers arrêta brillamment sa frappe. Deux minutes après, les locaux bénéficièrent d’un coup franc, El Fakih tira un boulet de canon qui passa légèrement au-dessus des buts.

A la 64’, l'arbitre expulsa Thalouchte pour cumul de cartons jaunes. Profitant de leur supériorité numérique, les locaux exerçaient une pression constante sur les visiteurs sans toutefois scorer. Pendant que l'Olympique cherchait à marquer, vint une contre-attaque des Ouedzamis, Oueld El Hajj, se trouva face à face avec le gardien Rzine, néanmoins, sa frappe se perdit dans le décor.

Malgré la pression exercée par les Khouribguis dans les dernières minutes et les occasions créées, en particulier la tentative d'Adama, le gardien Akid resta vigilant. Les visiteurs ferment tous les couloirs, les hommes d’El Ajlani ne réussirent pas à atteindre les filets de l’équipe adverse. Ainsi, le match se solda par un score nul et vierge.

Suite à ce match nul concédé à domicile, synonyme de défaite, l’OCK se hisse à la 12ème place avec 20 points au compteur, tandis que le RCOZ est juste derrière avec 19 points.