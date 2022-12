Nuit des Galeries à Laâyoune

La galerie des arts de la Maison de la culture de Laâyoune accueille jusqu'au 19 décembre, une exposition collective riche et diversifiée pour célébrer la créativité artistique dans ses différentes formes et expressions.



Initiée par la direction régionale de la Culture de Laâyoune-Sakia Al Hamra, dans le cadre de la célébration de la 15ème Nuit des galeries, cette manifestation artistique vise à mettre en avant les œuvres des artistes peintres et à faciliter le contact entre les artistes de diverses générations.



Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la Culture, Lahcen Charfi a indiqué que cet évènement culturel a connu la participation de 16 artistes plasticiens issus des quatre provinces de la région, pour célébrer la créativité des arts plastiques.



M. Charfi a également fait savoir que cet évènement coïncide avec le 1er concours artistique de la région Laâyoune-Sakia Al Hamra, auquel prennent part de jeunes artistes (moins de 30 ans).



Pour sa part, l'artiste plasticienne Jamila Al-Omari s’est félicitée de l’organisation de cet évènement qui constitue un important rendez-vous artistique attendu par les amoureux des arts plastiques, en vue de célébrer la création et les arts plastiques, toutes écoles et tendances confondues.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- Département de la Culture-, la 15ème édition de la Nuit des galeries vise principalement à faire connaître l'art plastique, tout en renforçant la communication et l'échange entre les artistes de différentes générations.