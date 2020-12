Nuit d'hommages aux sportifs

Pour sa première apparition depuis son élection, le nouveau bureau directeur du Kawkab Athlétic Club de Marrakech multi disciplines (KACM) a organisé, vendredi 11 décembre, une soirée en hommage à des sportifs et autres intervenants de différentes disciplines de la ville de Marrakech sous le thème «Le Sahara marocain». Une occasion, selon le président du bureau directeur, Hassan Bayahyaoui, d’exprimer la reconnaissance et la gratitude de tous à certains sportifs qui se sont distingués dans différentes disciplines et qui ont fait honneur à leurs clubs respectifs en particulier et à la ville ocre en général. Au début de cet événement qui s’est déroulé dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale, le comité d’organisation a tenu à exprimer ses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la reconnaissance historique des Etats-Unis d’Amérique de la marocanité du Sahara. Par la suite, un vif hommage fut rendu à l’arbitre international de football Hicham Tiyazi pour l’ensemble de sa carrière, ainsi qu’à d’autres sportifs, anciens et actuels. Cet événement a été aussi l’occasion de renouveler l’accord de partenariat qui liait le bureau directeur du KACM multi disciplines et l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS), section de Marrakech, et d’établir un partenariat avec la section basket-ball du KACM qui s’est transformée depuis janvier dernier en une association à activité unique. A ce propos, Hassan Bayahyaoui a exprimé sa satisfaction quant à la réussite des discussions ayant conduit à ce rapprochement entre les deux parties, déclarant qu’un autre accord de partenariat est en train de se préparer avec la section du football, surtout après l’arrivée du nouveau président Redouane Hannich à la tête du club. En marge de cette soirée, le président du bureau directeur a tenu à préciser que le souci majeur de tous les membres du comité est de redonner au KACM, toutes sections confondues, son éclat d’antan pour que la ville de Marrakech retrouve la place qu’elle mérite sur le plan sportif.