Novak Djokovic : Nadal n'est pas du genre à revenir juste pour jouer

Rafael Nadal "n'est pas du genre à revenir juste pour jouer" mais "avec l'intention de gagner un Grand Chelem", a estimé le N.1 mondial Novak Djokovic, interrogé à à propos de l'Espagnol dont le retour est prévu lors du tournoi de Brisbane, qui débute dimanche.



A 37 ans, Rafael Nadal, qui a vécu une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à une hanche, risque de vivre sa "dernière année" sur le circuit sans toutefois pouvoir "l'assurer à 100%", a-t-il prévenu.



"J'attends toujours de lui (Rafael Nadal) qu'il donne le meilleur de lui-même. Certains l'ont souvent annoncé comme étant proche de la fin, comme ils l'ont d'ailleurs fait pour moi. Mais nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort", a affirmé Djokovic à des médias dont l'AFP, avant de disputer un match d'exhibition contre Carlos Alcaraz à Riyad mercredi.



"Il n'est pas du genre à revenir sur le circuit juste pour jouer, disons, à un niveau moyen, pour disputer quelques matches. Il veut gagner des titres, il veut être le meilleur, c'est pourquoi il est ce qu'il est: une légende de notre sport. Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un Grand Chelem", a poursuivi l'homme aux 24 trophées majeurs.



Rafael Nadal, lauréat de 22 titres du Grand Chelem et ex-N.1 mondial retombé au 670e rang, n'a plus joué en compétition depuis son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier 2023 où, diminué par une blessure à la hanche, il avait été battu en trois sets par l'Américain Mackenzie McDonald.



"Je pense qu'il est prêt... J'ai vu des vidéos de lui à l'entraînement, il est à 100 %. D'autres joueurs m'ont dit qu'ils s'étaient entraînés avec Rafa ces dernières semaines et qu'il allait revenir à son bon niveau. Son meilleur niveau. Je pense qu'il est prêt à faire de grandes choses cette année aussi", a estimé son compatriote Alcaraz, N.2 mondial, lui aussi interrogé sur le sujet à Riyad.