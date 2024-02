Nouvelle victoire du Suleiman Zanfari en F4 au Koweït

Le championnat Saudi Arabian F4 s’est déroulé du 1er au 3 février 2024 sur le circuit de Kuwait Motor Town. Suleiman Zanfari s’est nettement imposé lors de la première course de la saison. Les courses 2 et 3, disputées avec des grilles inversées pour les meilleurs, lui ont été moins favorables, mais il a tout de même pris la 4e position de la course 4 en réalisant le meilleur temps. Il occupe ainsi la 1ère position au classement provisoire. La compétition se poursuivra le week-end prochain, du 8 au 10 février, sur le même circuit.



Suleiman avait déjà montré son potentiel lors de l’évènement préparatoire du F4 Saudi Arabia Trophy Event sur le Bahrain International Circuit en décembre dernier avec une pole position et une victoire. Lors du 1er meeting du Championnat F4 Saudi Arabia soutenu par Aramco, le jeune Marocain a de nouveau fait retentir l’hymne national de son pays en remportant la course 1 pourtant très animée. Un nouveau départ a été donné après un drapeau rouge et Suleiman en a profité pour s’installer en 1re position et gagner la course avec brio.



À cause de la grille inversée pour les 10 premiers en course 2, Suleiman partait 10e et progressait jusqu’à atteindre la 4e position. 9e sur la grille de départ inversée de la course 3, il remontait une nouvelle fois au 5e rang avant d’être classé 9e à cause d’une pénalité discutable.



La 4e et dernière course du meeting a permis à Suleiman de réaliser une remontée remarquable jusqu’en 4e position après un incident qui l’avait fortement retardé lors du le 1er tour. Il en a profité pour confirmer sa grande rapidité en signant le meilleur temps de la course.



Toujours aussi rapide, Suleiman a connu des fortunes diverses après sa superbe victoire dans la course 1 sur le circuit de Kuwait Motor Town, mais il est bien déterminé à consolider son avantage en tête du classement dès le week-end prochain lors de la 2e épreuve du Championnat F4 Saudi Arabian.