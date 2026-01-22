Nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise

Prévue pour les 26 et 27 janvier


Libé
Jeudi 22 Janvier 2026

Nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise
Autres articles
Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu un entretien téléphonique, mercredi soir, avec son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, au cours duquel les deux parties sont convenues de la tenue de la 15e session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise, comme prévu, les 26 et 27 janvier à Rabat.

Il sera également procédé à l'organisation, en marge de cette session, des travaux du Forum économique maroco-sénégalais, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Cet entretien a été l’occasion de saluer la profondeur des relations exceptionnelles et stratégiques liant le Maroc et le Sénégal, sous la conduite des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ajoute le communiqué.

Il a également permis de souligner la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur des bases solides et couvrant des dimensions humaines, religieuses et économiques fortes.


Lu 155 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS