Nouvel An amazigh : "Soirée des mélodies du Moyen Atlas" à Rabat

Le Théâtre national Mohammed V de Rabat accueillera, le 15 janvier, la "Soirée des mélodies du Moyen Atlas" à l'occasion du Nouvel an amazigh 2975.



Organisée par l'Association du Forum des arts, de la culture, du sport et du développement, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette soirée amazighe sera rehaussée par la participation de plusieurs artistes du Moyen Atlas, notamment Chérifa, Mimoun Ourahou, Noureddine Ourahou, la troupe "Ahidous Amsassa" d'Imouzzer-Kandar, ainsi que des poètes.



Cette soirée se propose de mettre en avant l'intérêt porté à la culture et au patrimoine amazighs, ainsi que la richesse et la diversité de ce legs culturel, a indiqué le président de l'Association du Forum des arts, de la culture, du sport et du développement, Mohamed Saoudi, cité par un communiqué des organisateurs.



Et d'ajouter que ce rendez-vous culturel sera également l'occasion pour le public d'apprécier les rythmes du Moyen Atlas, notamment la musique amazighe et ses déclinaisons telles que le Tamawayt, l'Inchaden et l'Ahidous.