Nouveau duel à distance entre l’AS FAR et le WAC

Désormais sous pression du Wydad de Casablanca, son dauphin à 1 point, après sa dernière défaite à Agadir face au Hassania (2- 1), l’AS FAR abordera son match à domicile contre le Moghreb de Tétouan, dimanche pour le compte de la 23e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, avec la volonté de se racheter devant son public.



Les Militaires, dernièrement à la peine, vraisemblablement en raison d’un calendrier national et continental chargé, doivent redresser la barre pour mettre un terme à une courte mais coûteuse baisse de forme, illustrée par une victoire poussive (1-0) contre le Chabab de Mohammedia, qui aurait pu égaliser à la dernière minute, puis parla défaite contre le Hassania, due essentiellement à des bourdes de la défense.



Un baroud d’honneur est d’autant plus impératif pour le club de la capitale que le Wydad de Casablanca est animé parla volonté de s’emparer du fauteuil de leader à un moment crucial du championnat. En se déplaçant samedi chez l’Union de Touarga, les Rouges devront, toutefois, surmonter le même syndrome qui s’est emparé de l’AS FAR après la fin de la phase de poules des compétitions africaines.



En effet, le club casablancais a enchaîné un nul (2-2) dans la douleur contre le Raja lors du derby et une victoire sur la marge minimum contre le Mouloudia d’Oujda qui souffre en bas du tableau.



Un peu derrière, le FUS de Rabat semble bien parti pour, au moins, une place au podium synonyme de participation aux compétitions africaines. Forts de leur éclatante victoire contre le Raja de Casablanca (22è journée), les poulains de Jamal Sellami auront l’occasion de conforter leur place, en se déplaçant samedi chez la Renaissance de Berkane, une équipe du milieu du tableau. En bas du tableau, la bataille fait rage, avec comme enjeu échapper à la relégation.



Dans ce sens, la confrontation directe entre l’Ittihad de Tanger, lanterne rouge (14 pts), et l’Olympique de Khouribga, 15e (17 pts), s’annonce prometteuse, de par son enjeu. Les Tangérois, qui commencent à sortir de leur longue léthargie, comptent continuer sur leur lancée pour sauver les meubles.



En revanche, l’OCK, qui n’a pas signé de victoire depuis la 19ème journée et qui vient d'engager le cadre national M'hamed Fakhir comme nouvel entraîneur, est acculé à se ressaisir au risque d’hériter de la dernière place à un virage décisif du championnat.



A noter que le bal de cette journée devait être ouvert vendredi parles rencontres Difaa El Jadida- Olympic Safi et Mouloudia Oujda - Maghreb Fès.