Noussair Mazraoui de retour à l'entraînement

L’international marocain Noussair Mazraoui a effectué jeudi son retour à l'entraînement collectif du Bayern de Munich, un peu plus de deux mois après sa péricardite, a annoncé le club bavarois jeudi.



"Bon retour", a écrit le Bayern sur son site internet, pour saluer le premier entraînement collectif en 2023 du défenseur Noussair Mazraoui avec les champions d'Allemagne en titre.

L'international marocain a été victime d'une péricardite (inflammation de la membrane enveloppant le coeur) à son retour du Qatar, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de deux mois.



Transféré à l'été 2022 de l'Ajax Amsterdam vers le Bayern, Mazraoui a progressivement gagné du temps de jeu à Munich, aligné le plus souvent sur le côté droit de la défense.



Le club a notamment enregistré dimanche dernier le retour de Sadio Mané, après sa blessure au péroné droit début novembre. Mané devrait être disponible pour le choc de la 22e journée de Bundesliga entre le Bayern et l'Union Berlin dimanche (17h30).