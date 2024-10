Nous sommes tenus de passer de la phase de la réflexion à celle de la gestion active du dossier de notre Cause nationale

Driss Lachguar a fustigé le non-respect par l’Exécutif des règles de notification du PLF, de sa teneur générale et de ses dispositions particulières

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a été, dans la soirée du mercredi 23 octobre 2024, l’invité de l’émission « Nokta ila Satr » (Point à la ligne) diffusée sur la chaîne de télévision « Al Oula ».A la question ayant trait à la place de l’opposition sur l’échiquier politique et partisan, il a indiqué, s’agissant particulièrement du parti de la Rose, que « lorsque nous avons choisi d’adopter une opposition réaliste, sérieuse, rationnelle et constructive, on nous a reproché cette attitude, pourtant foncièrement objective… L’on ne peut dans l’Union socialiste des forces populaires s’opposer au processus judicieux du soutien social direct ou à l’augmentation des salaires des enseignants, à titre d’exemple ».Par ailleurs, Driss Lachguar a fustigé, à cet égard, la marginalisation et la minimisation du rôle de l’opposition et de l’institution parlementaire par le gouvernement constitué par la majorité tripartite, « qui n’est en fait qu’une majorité de façade ». « A ce propos, a-t-il ajouté, il s’agit d’une équipe divisée et en constant désaccord…. Il n’y a qu’à observer les attitudes des responsables des partis la composant, séparément … ».D’autre part, abordant le discours Royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la deuxième session parlementaire de cette année et de la rentrée politique, le dirigeant ittihadi, rappelant que les discours de Sa Majesté de Roi dans de pareilles circonstances annoncent habituellement les orientations générales de l’Etat, a affirmé que le Souverain a, cette fois, prononcé devant les élus de la nation un discours exclusivement focalisé sur la Cause nationale sacrée de l’intégrité territoriale du Royaume.A cet égard, le Premier secrétaire de l’USFP a évoqué les multiples avancées acquises par notre pays, ces dernières années, marquées par de grandes mutations diplomatiques et un important changement de la position internationale au sujet de cette question se traduisant par la reconnaissance de nombreux pays, dont particulièrement des puissances mondiales telles que les USA, la France et l’Espagne et le soutien franc et clair de la majorité des pays européens et de plus en plus de pays latino-américains et africains à l’initiative marocaine d’autonomie.Le discours Royal, qui a été caractérisé par la clarté et l’intransigeance, a souligné Driss Lachguar, a notamment fait allusion à « la diplomatie gouvernementale, partisane mais aussi parlementaire », appelant à davantage de déploiement ».Là-dessus, le dirigeant ittihadi a mis en avant la promotion de nouvelles règles de la diplomatie marocaine élargissant ainsi le cercle du soutien international à notre cause et donnant un grand souffle à l’action politique menée par les partis, en particulier l’USFP au sein des organisations internationales.Dans cette veine, le dirigeant du parti des forces populaires a fait part du changement manifeste de la position de certaines organisations continentales ou internationales qui soutenaient autrefois la thèse algérienne et qui sont d’ores et déjà totalement acquises à la légitimité et la légalité de notre Cause nationale.« Nous sommes, tous ensemble, tenus de passer de la phase de la réflexion à celle de la gestion active du dossier de notre Cause nationale sacrée », a-t-il clamé en abordant l’attitude jadis hostile de certaines organisations de gauche qui ont largement rallié notre Cause.A ce propos, Driss Lachguar s’est réjoui de l’intervention de l’USFP auprès de la gauche française et espagnole ayant changé la donne (..)Il a également invoqué la présence agissante du parti de la Rose dans des instances internationales telles que particulièrement l’Internationale socialiste au sein de laquelle il occupe une place importante…Dans un autre registre, en répondant instantanément aux interrogations des deux animateurs de l’émission, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, tout en fustigeant l’hégémonisme de la majorité tripartite gouvernementale au niveau des deux Chambres du Parlement mais aussi dans toutes les collectivités territoriales régionales et locales, a relevé la manifestation de différends, de frictions et de dissensions.« La majorité tripartite aurait été positive si les fondements étaient sains », a-t-il martelé.Concernant la crise des étudiants de la Faculté de médecine, Driss Lachguar a estimé que les négociations doivent toujours aboutir à des solutions sur la base, bien évidemment, de concessions de part et d’autre de toutes les parties et que les étudiants se doivent de contribuer à solutionner les problèmes posés. « Il y va de l’avenir de la santé dans notre pays », a-t-il clamé (…)S’agissant, d’autre part, de la gestion des affaires publiques, économiques et sociales, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a déploré le fait que bien que le gouvernement ait annoncé qu’il se pencherait au cours de ce mi-mandat sur la problématique cruciale de l’emploi, la situation n’en a été que davantage exaspérée (…)Et de regretter également que le projet de loi de Finances (PLF) en cours d’examen et de discussions n’évoque nullement les orientations du nouveau modèle de développement (…)Interpellé au sujet des préparatifs des prochaines échéances électorales, le dirigeant ittihadi a mis l’accent sur l’impératif primordial de la révision de l’ensemble des lois et réglementations électorales en commençant par la composition des bureaux de vote, en passant au mode de scrutin.D’autre part, évoquant la situation économique et sociale, notamment l’investissement, l’emploi et les partenariats avec d’autres pays et les organismes financiers internationaux, Driss Lachguar a fustigé le non-respect par l’Exécutif des règles de notification du PLF, de sa teneur générale et de ses dispositions particulières, ce qui pourrait susciter les critiques desdits partenaires (…)Le Premier secrétaire de l’USFP a mis en avant, par ailleurs, l’omniprésence de sa formation au sein des instances et forums internationaux socialistes et de gauche malgré le recul à l’échelle mondiale du courant de gauche et s’est dit fier du référentiel intellectuel et culturel usfpéiste aussi bien sur le plan national qu’à l’extérieur.Et de saluer, à la fin de l’émission, l’initiative (du débat) entreprise par l’équipe de l’émission en appelant à en multiplier les prestations médiatiques…