Notre rencontre a été l'occasion d'engager des consultations préliminaires sur ce qui préoccupe le peuple marocain et notre pays en cette conjoncture délicate

Le chef de gouvernement désigné, Aziz Akhannouch, s’est entretenu lundi à Rabat avec le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, qui était accompagné du président du Conseil national du parti, Habib El Malki. Cette rencontre entre dans le cadre des consultations pour la formation du nouveau gouvernement, entamées par le nouveau chef de l’Exécutif,Aziz Akhannouch. A l’issue de cet entretien, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a félicité Aziz Akhannouch pour la confiance Royale placée en sa personne, après que le RNI s’est adjugé la première place à l’issue des élections du 8 septembre. «Cet entretien, a ajouté le Premier secrétaire de l’USFP, a servi d'occasion pour engager des consultations préliminaires sur notre perception de la situation aux niveaux national et international, et sur ce qui préoccupe le peuple marocain et notre pays en cette conjoncture délicate». Les deux parties ont également mis en avant lors de cette rencontre «les efforts déployés par le RNI et l'USFP, conformément aux Hautes Orientations Royales, en vue de servir le pays». Driss Lachguar a souligné à cet égard que l’USFP «est toujours prêt à donner davantage pour faire aboutir le nouveau projet de développement du Royaume».