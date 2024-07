Note positive pour la Bourse de Casablanca

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 08 au 12 juillet sur une note positive, son indice phare, le MASI, gagnant 1,12% à 13.516,89 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 1,56% à 1.096,41 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, s'est renforcé de 1,18% à 985,18 pts. S'agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il s'est apprécié de 0,52% à 1.219,81 pts. Sur le plan sectoriel, les indices des sociétés de financement et autres activités financières (-3,94%), de l'immobilier (-3,36%), et des sociétés de portefeuilles - holdings (-2,7%) ont accusé les plus fortes baisses. A l'opposé, le secteur de la santé a enregistré la plus forte hausse (+15,32%), devant le secteur des services de transport (+7,94%) et celui des boissons (+4,62%). Les échanges ont atteint 757,27 millions de dirhams (MDH). Avec une part de 24,8%, Akdital a été l'instrument le plus actif de la semaine, devançant Hps (12,5%) et Bcp (10,1%). La capitalisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à plus de 702,65 milliards de dirhams. Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été l'œuvre d’Akdital (+15,32% à 888 DH), Sodep-Marsa Maroc (+7,94% à 340 DH), CFG Bank (+6,34% à 166 DH), Auto Nejma (+6% à 2.068 DH) et Dari Couspate (+5,98% à 3.808 DH). En revanche, les plus fortes baisses ont été affichées par Crédit du Maroc (-9,58% à 859 DH), Eqdom (-7,16% à 1.077 DH), Disty Technologies (-6,26% à 238,95 DH), Ib Maroc.com (-6,45% à 29 DH) et Résidences Dar Saada (-6% à 72,85 DH).