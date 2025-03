Nigeria : La CGEM et l'Etat d’Ogun signent un MoU pour renforcer la coopération multisectorielle

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le gouvernement de l’Etat nigérian d’Ogun ont signé, mercredi à Abeokuta (100 km de Lagos), un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer leur collaboration dans plusieurs secteurs clés de l'économie.



Paraphé par le vice-président de la commission Afrique de la CGEM, Ali Zerouali et le Gouverneur de l’Etat d’Ogun, Dapo Abiodun, cet accord a pour objectifs d’établir un cadre propice au lancement de projets conjoints dans des secteurs d'intérêt commun, de promouvoir l'investissement et l'innovation et de dynamiser les échanges culturels et commerciaux entre le Maroc et l'État d'Ogun.



Le partenariat entre l’organisation patronale et Ogun, un centre industriel majeur du Nigeria, couvre une multitude de secteurs dont l’agriculture, l’agroalimentaire et l’agro-technologie où les deux parties s’engagent à échanger les meilleures pratiques en matière de technologies et d’innovations agricoles.



Dans le secteur industriel, ce MoU prévoit une collaboration étroite pour le développement de parcs industriels, notamment dans le domaine de l’automobile, alors qu’en matière d’énergie et de développement durable, des initiatives conjointes sont prévues par les deux parties pour promouvoir les d’énergies renouvelables, notamment solaire, hydraulique et éolienne.



Ce MoU porte également sur d’autres domaines tels que le développement des infrastructures, en explorant des opportunités d’investissement dans les projets routiers, ferroviaires, de logement et de développement portuaire ainsi que l’éducation et le développement du capital humain, à travers la mise en place de programmes d’échange et de renforcement des capacités.



A cette occasion, M. Zerouali a mis en avant l’importance de ce partenariat multidimensionnel et mutuellement bénéfique avec l’État d’Ogun, notant que "ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre ambition commune de structurer et de promouvoir des chaînes de valeur régionales intégrées à l’économie mondiale, notamment dans les secteurs stratégiques de l’agro-industrie, de l’énergie, de la formation, et de l’industrie au sens large".



Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’affirme aujourd’hui comme un hub crédible et stable au service de la coopération Sud-Sud, a-t-il ajouté, faisant part de l’engagement active de la CGEM pour impulser une dynamique de co-développement industriel et économique sur le continent, en favorisant les complémentarités, les transferts de savoir-faire et les synergies entre acteurs privés africains.



Ainsi, le partenariat avec le Nigeria représente un levier stratégique pour catalyser des flux d’investissements croisés, renforcer les échanges commerciaux intra-africains, et bâtir ensemble des écosystèmes industriels compétitifs, durables et créateurs d’emplois, a fait remarquer M. Zerouali.



"Nous pourrons, en conjuguant nos atouts respectifs, construire un avenir prospère, ancré dans une vision partagée de l’émergence africaine et fondé sur des partenariats d’égal à égal, au bénéfice de nos deux nations fraternelles et de l’ensemble du continent”, a-t-il ajouté.



De son côté, M. Abiodun a affirmé que l’État d’Ogun peut bénéficier de l'expérience marocaine dans les domaines de l’éducation, de la technologie et de l’agriculture ainsi que dans d’autres secteurs où le Royaume a fait ses preuves.



Mettant en avant l’environnement favorable aux investissements au Maroc, le gouverneur de l'état nigérian a indiqué que le Maroc s’est imposé comme une plateforme industrielle de premier plan dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, “une success story qui pourrait se reproduire au Nigeria avec l’introduction de la CGEM à Ogun”.



M. Abiodun, gouverneur d’Ogun depuis 2019 et membre du parti au pouvoir All Progressives Congress (APC), a fait part de son espoir de tirer pleinement parti du potentiel du MoU, notant que le statut du Maroc en tant que leader dans l'industrie des phosphates laisse présager des partenariats fructueux dans le secteur agricole et d’agroalimentaire.



Le responsable nigérian a mis également en lumière la dynamique que connaît Ogun dans plusieurs secteurs grâce notamment à une zone économique spéciale qui pourrait servir de zone franche ainsi que les projets en cours pour renforcer l’accès à l'énergie en faveur des industriels de la région.



La signature de cet important accord entre la CGEM et Ogun, en présence des représentants de l’ambassade du Maroc au Nigeria, fait suite à une première rencontre tenue à Casablanca en décembre dernier, entre l’organisation patronale et les responsable patronat marocain, pour développer des collaborations économiques dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie automobile.



Cet accord scellé avec un Etat clé dans le paysage économique du pays le plus peuplé d’Afrique, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes qui ont connu une forte impulsion depuis la visite de SM le Roi au Nigeria en décembre 2016.