Nicole Kidman et Charlize Theron dans un film sur la chaîne Fox News

Les actrices Nicole Kidman et Charlize Theron seront à l'affiche d'un long métrage sur les coulisses de la chaîne américaine d'information Fox News, marquée ces dernières années par plusieurs scandales de harcèlement sexuel.

La comédienne Margot Robbie, compatriote de l'Australienne Nicole Kidman, est également en négociations pour rejoindre la distribution de ce film produit par le studio indépendant Annapurna Pictures, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la maison de production, confirmant des informations du site spécialisé The Hollywood Reporter. Nicole Kidman interprètera la journaliste Gretchen Carlson, qui a été à l'origine des premières accusations publiques de harcèlement sexuel visant Roger Ailes, fondateur et PDG de Fox News, en juillet 2016. Le sort de Roger Ailes a basculé quelques semaines plus tard lorsque Megyn Kelly, l'une des stars de la chaîne qui sera, elle, jouée par Charlize Theron, a affirmé avoir reçu des avances du PDG dix ans plus tôt. Débarqué, le dirigeant a été suivi, quelques mois plus tard, par le présentateur vedette de Fox News, Bill O'Reilly, également accusé de harcèlement par plusieurs femmes. En octobre 2017, Megyn Kelly avait accusé Fox News d'avoir longtemps protégé Bill O'Reilly, malgré les allégations dont il était l'objet.

Selon une enquête du New York Times, la chaîne aurait versé plusieurs millions de dollars à des victimes présumées du présentateur pour acheter leur silence. Plusieurs procédures civiles intentées par d'anciennes collaboratrices de Fox News et du groupe Fox ont dépeint plusieurs exemples d'avances, de violences verbale et physique, ou d'employées et de journalistes traitées de "putes" ou de "salopes".

Plusieurs anciennes de la chaîne, salariées ou intervenantes régulières à l'antenne, ont également accusé Fox News de les avoir écartées après leurs témoignages. L'affaire avait précédé de quelques mois le scandale Weinstein, qui a depuis emporté avec lui de nombreux responsables et journalistes au sein d'autres chaînes et rédactions.

Le film sera réalisé par Jay Roach ("Trumbo", "Mon beau-père et moi"), sur la base d'un script de Charles Randolph, co-scénariste de "The Big Short: le casse du siècle", qui lui a valu un Oscar.