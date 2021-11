Nicolas Hulot accusé de viol Il ironise sur son "physique ingrat" et fait un tollé

Alors qu'Envoyé spécial devait diffuser le 25 novembre un nouveau numéro qui porte cette semaine sur l'affaire Nicolas Hulot, les déclarations de ce dernier ont particulièrement choqué, ce mercredi sur BFMTV.



L'ancien ministre, qui s'est fait connaître du grand public en animant l'émission de découverte Ushuaïa, sur TF1, a annoncé qu'il se retirait "définitivement de la vie publique" pour ne pas avoir à subir le "lynchage" qui suivra ce programme qu'il juge à charge et auquel il n'a pas voulu participer. Il a également répondu aux graves accusations de viol et d'agression sexuelle qui pèsent contre lui.



En effet, cinq femmes disent avoir été victimes de ses agissements. Nicolas Hulot a répondu ce 24 novembre face à Bruce Toussaint : "Je veux dire que ni de près ni de loin je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une fois pour toutes fermement et définitivement".