Nicky Hilton enceinte pour la troisième fois : La petite soeur de Paris Hilton dévoile son baby bump

Trois mois après que Paris Hilton ait dit 'oui' à Carter Reum, sa soeur, Nicky Hilton, a annoncé une magnifique nouvelle. À 38 ans, la jolie blonde est enceinte de son troisième enfant ! Mariée depuis le 10 juillet 2015 à James Rothschild, elle est déjà la maman de deux petites filles, Lily (5 ans) et Theodora (4 ans). Alors que le couple ne connaissait pas le sexe de son deuxième enfant avant sa naissance, il n'a pour l'instant pas indiqué si ce troisième enfant était une petite fille ou bien un petit garçon. Sur Instagram, Nicky Hilton a cependant gâté ses fans en dévoilant un magnifique cliché de son baby bump, où elle porte une petite robe noire de la marque Self Portrait. En légende, la star a écrit : "On dit que les meilleures choses de la vie arrivent par trois !"



En février 2020, c'est dans les colonnes du magazine People que la jolie blonde avait révélé la plus grande leçon qu'elle avait apprise en étant maman de deux petites filles : être patiente et être la meilleure d'elle-même ! Evoquant les aspects les plus difficiles de la maternité, Nicky Hilton avait confié : "Je pense que toutes les mamans souffrent de culpabilité maternelle. Je pense que nous pourrions tous faire mieux dans ce domaine et il est important de continuer à faire les choses que vous aimez. Ne laissez pas vos enfants prendre complètement le contrôle de votre vie.