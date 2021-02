Nezha Bidouane réélue à la tête de la FRMSPT

L' ancienne championne du monde du 400 m haies, Nezha Bidouane, a été réélue présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), samedi, au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat lors d'une assemblée générale ordinaire élective. Mme Bidouane a été reconduite à la tête de l'instance dirigeante du sport pour tous en remportant 42 voix sur les 43 suffrages exprimés.



Cette AGO élective, qui s’est déroulée en présence de représentants du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain, a été l'occasion d'approuver à l'unanimité des 46 associations présentes les rapports moral et financier des saisons 20016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020.



En plus, le plan d'action de la FRMSPT et le projet de budget de la saison sportive 2020- 2021 ont été adoptés lors de cette assemblée. La présidente réélue, après un premier mandat de quatre années, a déclaré qu'un travail colossal attend la FRMSTP qui n'est pas une fédération spécialisée mais plutôt une entité qui s'intéresse à tous les Marocains quelle que soit leur catégorie d'âge. Elle a souligné qu'à travers les activités entreprises, la fédération tente d'instaurer la culture du sport et de sensibiliser les citoyens à l'importance de sa pratique pour la santé, l'économie, le développement ainsi qu'au sens de civisme qu'elle engendre.



Au terme de cette réunion, le comité directeur de la FRMSTP a tenu une assemblée générale extraordinaire pour l'approbation des statuts de la fédération.