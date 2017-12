Neymar, un roi à Paris

Ce fut une grande date qui n’est pas un match, une victoire qui n’a pas de score : la prise de Neymar au FC Barcelone par le PSG et le Qatar. Avec la présentation officielle en grande pompe du Brésilien au Parc des Princes, le 4 août, le club parisien et le championnat de France ont versé dans une nouvelle dimension. Une bascule rendue possible au bout d’un feuilleton estival haletant, qui s’est conclu par un transfert dont le prix a changé l’histoire du football et déréglé son marché. Car Neymar à Paris, c’est le transfert le plus onéreux de l’histoire du ballon rond. Une opération à hauteur de 562 millions d’euros, entre le montant de sa clause libératoire, 222 millions EUR, et un salaire mirobolant de 36,8 millions EUR par an.