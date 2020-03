Neymar respecte les règles du confinement

La star du Paris SG, Neymar, rentré chez lui au Brésil après l'arrêt du championnat français en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, respecte bien les règles du confinement, a affirmé dimanche son entourage.

"Il ne reçoit aucune visite", a déclaré son conseiller en communication dans un communiqué, notant que le footballeur purge sa quarantaine au Brésil dans une maison "complètement isolée" avec d'autres personnes qui ont voyagé avec lui depuis la France.

Les images de Neymar avec plusieurs autres personnes sur un terrain de volley-ball, postées jeudi par l'attaquant du PSG sur Instagram, avaient provoqué la polémique au Brésil. Le journal Mundo Deportivo avait notamment publié peu après un article intitulé: "Ney: confinement controversé".

"La photo qui a suscité l'article (...) montre Neymar Jr. à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil", indique le communiqué.

Selon le texte, le joueur de la Seleção a mis à disposition sa résidence à ses compagnons pour qu'ils puissent passer leurs deux semaines de quarantaine après le voyage et avant de se rendre au domicile de sa famille.

"La seule exception à cette règle est son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter chez son père", selon la déclaration.

En attendant la fin du confinement, Neymar "continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment d'humanité et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra", conclut la déclaration.