Neymar, parti pour rester ?

Olympique Lyon

Ça se corse pour Lyon: l'OL a concédé le nul à domicile face à Bordeaux samedi 1-1 et lâche le podium, doublé par Angers, auteur d'un début de saison réussi et d'une victoire contre Dijon 2-0 lors de cette 4e journée de Ligue 1. Lyon n'a donc pas réussi à rebondir après sa défaite à Montpellier 1-0. Et une nouvelle fois, les joueurs de Sylvinho ont fini à dix. Thiago Mendes a été exclu dès l'heure de jeu pour un second carton jaune. Le Girondin et ancien joueur de l'OL Jimmy Briand en a profité pour égaliser (67e), alors que Memphis Depay avait ouvert le score en première période (31e). "Ce sont deux points de perdus. Nous avons manqué de concentration et de maturité pour finir ce match à onze contre onze. Ce n'est pas normal. Sans l'expulsion, je pense qu'on aurait pris les trois points", a pesté le gardien de l'OL Anthony Lopes. Les promesses du début de saison - 3- 0 à Monaco, 6-0 contre Angers - s'éloignent et il faut vite réagir, car Lyon laisse ses rivaux se détacher.

Bayern Munich

Les arrivées à Munich de Perisic et Coutinho ont-elles fait tourner les vents de la Bundesliga ? Samedi, le Bayern a atomisé Mayence 6-1 et pris la deuxième place derrière Leipzig, alors que Dortmund a sombré chez le promu Union Berlin. Après trois journées de Bundesliga, le "Rekordmeister", vainqueur des sept derniers championnats, commence déjà à faire peur. Mayence n'a résisté qu'une mi-temps (2-1 à la pause) avant de voler en éclat, avec notamment un but et une passe décisive pour Ivan Perisic, arrivé mi-août de l'Inter Milan. Benjamin Pavard, autre recrue estivale, a également marqué. Les deux autres recrues stars de l'été, Lucas Hernandez et Philippe Coutinho, étaient l'un et l'autre titulaires. "L'arrivée des nouveaux a fait monter d'un cran la concurrence", a reconnu le défenseur David Alaba, "on le voit aux entraînements, le niveau a encore monté, et le niveau des joueurs qui sortent du banc est supérieur. C'est vraiment quelque chose qui nous fait progresser".

FC Barcelone

Le FC Barcelone au ralenti: toujours privé de Lionel Messi, le champion d'Espagne a trébuché face au promu Osasuna (2-2) samedi pour la 3e journée de Liga, ratant l'opportunité de monter sur le podium provisoire. Au stade El Sadar de Pampelune, un doublé de Roberto Torres d'une volée splendide (7e) puis sur un penalty concédé par Gerard Piqué (81e) a permis à Osasuna d'arracher le nul. Auparavant, avec un Antoine Griezmann moins tranchant que le week-end précédent, le Barça avait pourtant pris l'avantage grâce à la rentrée tonitruante du jeune Ansu Fati (16 ans), auteur de son premier but blaugrana (51e), puis une frappe placée du Brésilien Arthur (64e). Avec une seule victoire en trois journées, le Barça (4 pts) signe son pire démarrage en Championnat d'Espagne depuis la saison 2008-2009. Le club catalan pointe à trois longueurs de la tête occupée par l'Athletic Bilbao (7 pts) et le Séville FC (7 pts). "En première période, nous avons été épouvantables, en vérité", a pesté l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde. "Nous contrôlions ce match, nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser échapper."