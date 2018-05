Neymar Jr's Five débarque au Maroc

Le tournoi international de football à 5 (Neymar Jr's Five) qui a débarqué au Maroc pour la première fois se poursuivra en cette fin de semaine au Complexe Ginga Foot Casablanca, ont annoncé les organisateurs.

Ce tournoi, dont le parrain n'est autre que la star brésilienne du PSG Neymar da Silva, réunit 120 équipes représentant les différentes régions du Royaume, a indiqué la même source.

Le principe du tournoi, qui en est à sa troisième année, est inédit: cinq joueurs de chaque côté mais pas de gardien. Buts et spectacle garantis.

L’équipe vainqueur de l’étape du Maroc se qualifiera directement à la finale, prévue à Praia Grande au Brésil le 21 juillet prochain, ont précisé les organisateurs.

Au total, 60 pays sont représentés à travers le monde avec plus de 100.000 participants et 3.000 équipes. Le tournoi s'assigne comme objectif de promouvoir le football à cinq (mini-foot) à travers le monde.