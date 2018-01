Rapatriement



Les corps de sept Ukrainiens tués dans l'attaque d'un hôtel de luxe ce week-end à Kaboul ont été embarqués dans un avion mercredi pour être rapatriés, a constaté l'AFP.

Ces employés de la compagnie aérienne afghane Kam Air ont péri au cours de l'attaque de l'hôtel Intercontinental, où ils résidaient, par un commando taliban dans la nuit de samedi à dimanche.

Des employés et responsables de la compagnie aérienne et des représentants de l'Etat afghan ont participé à une brève cérémonie en leur mémoire à l'aéroport de Kaboul. Les portraits des disparus étaient disposés sur les cercueils enveloppés du drapeau ukrainien bleu et jaune.

"C'est un désastre pour nous", a déclaré à l'AFP le PDG de la compagnie Kam Air, Samad Osman Samadi.

"Cela va nous prendre du temps pour nous relever car nous avons perdu notre équipe professionnelle. Nous avions aussi recours à leur expérience pour former nos pilotes afghans", a-t-il ajouté.



Procès



Le jugement en appel de l'ex-président brésilien Lula a débuté mercredi, trois juges étant chargés de trancher sur une condamnation à près de dix ans de prison pour corruption qui pourrait lui barrer la route de la présidentielle dont il est le grand favori.

Un Brésil très polarisé retenait son souffle en attendant cette décision cruciale pour l'avenir du pays, qui tient ses élections générales en octobre.

Des milliers de sympathisants de Luiz Inacio da Silva, figure politique emblématique, mais aussi ses ennemis farouches, ont convergé vers cette ville du Sud, dans une ambiance tendue qui laisse redouter des affrontements.

La tension était palpable dès les premières heures de la journée. Le quartier du tribunal, situé au coeur d'un parc, a été totalement bouclé alors que des hélicoptères survolaient la zone.