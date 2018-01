France



La France a gelé mardi des avoirs de 25 entités et responsables d'entreprises syriens mais aussi français, libanais ou chinois soupçonnés "d'alimenter le programme syrien de conception et réalisation d'armes chimiques", selon deux arrêtés diffusés au Journal officiel.

Ces sanctions interviennent alors que Paris devait réunir le même jour une trentaine de pays, en présence du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, afin de poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie et de riposter ainsi à un veto russe à l'ONU.

Parmi les entreprises visées figurent notamment des importateurs et distributeurs de métaux, d'électronique et de systèmes d'éclairage. Elles sont domiciliées à Beyrouth (Electronic Katrangi Trading, Nktronics, ABC Shipping Co.), Damas (Electronic System Group) ou Paris (Smart Green Powxer, Lumière Elysées, Smart Pegasus).



Tarifa



Quelque 137 migrants ont été secourus, lundi et mardi, au large des côtes andalouses (sud) alors qu'ils tentaient de gagner l’Espagne à bord d’embarcations de fortune, ont indiqué les services de secours.

Mardi, un patrouilleur de la Garde civile a intercepté, a proximité de la plage de Valdevaqueros, près de Tarifa, une embarcation transportant 45 migrants, qui ont été transférés au port de Tarifa, a précisé le service des urgences.

Ces migrants, arrivés en bonne santé, ont été pris en charge sur place par un dispositif constitué notamment de la Croix Rouge, de la police nationale et de la Garde civile.

La veille, les secours maritimes avaient prêté assistance à 51 personnes qui tentaient de gagner la côte andalouse à bord d’une embarcation de fortune, localisée à 33 milles nautiques à l’est de l’île d’Alboran.

Le bateau de secours SAR Mastelero a procédé au transfert de ces migrants au port d’Almeria.