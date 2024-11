Neuvième édition du Forum du roman à Agadir

La Maison du roman au Maroc organise, du 21 au 23 novembre à Agadir, la 9e édition du Forum du roman, sous le thème "Le roman, la lecture, l'interprétation et la traduction".



Il s'agit d'un rendez-vous culturel invitant à une réflexion autour de la relation entre l'écriture et la lecture, dans un contexte mondial qui requiert le renouvellement des outils de l'interprétation et l'élargissement des perspectives de la traduction, indique un communiqué des organisateurs, ajoutant que ce forum célèbre aussi le récit dans ses différentes manifestations et interpelle le sort du texte à l'ère des mutations profondes.



Cet événement, qui se déroulera à la salle Brahim Radi d'Agadir et à la Faculté des langues, arts et Sciences humaines d'Aït Melloul, se veut un carrefour d'échange de visions et d'expériences, ainsi que d'interaction entre les créateurs qui interrogent le présent à travers l'écriture et envisagent l'avenir à travers le texte, précise la même source.



Un parterre d'intervenants les plus éminents de la scène littéraire et critique arabe et méditerranéenne prendront part à cette édition, dont, du Maroc, le professeur Saïd Bensaïd Alaoui, le romancier et critique Abdelkader Chaoui, ainsi que les romanciers Ismail Ghazali, Younes Ouali, Mohamed Hassim, Rachid Khoya et Imad Salah.



De l’Italie, cette édition verra la participation de la traductrice et écrivaine Francesca Valente, ainsi que les traductrices et chercheuses Cristina Dusio et Grazia Dell'Oro.



Cette manifestation culturelle sera également enrichie par la présence de figures littéraires arabes, dont les romancières Maha Hassan (Syrie), Faiqa Qanfali (Tunisie) et Naglaa Wali (Egypte), ainsi que les romanciers Abdu Khal (Arabie saoudite) et Abdulrab Sarouri (Yémen), en plus de l’écrivain et éditeur palestinien Khaled Suleiman Al-Nassiri.



Le programme de cette édition se distingue par son ouverture sur des espaces multiples dans la région de Souss-Massa, au-delà des espaces traditionnels notamment des établissements scolaires, cafés culturels et espaces publics, en vue de traduire la vision du festival pour la démocratisation de la culture et la justice littéraire territoriale et de faire de l'action créative une pratique quotidienne vivante qui dépasse l’élitisme.